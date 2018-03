Nu l-a uitat! Dorin Rotariu i-a dedicat golul victoriei cu Suedia lui Patrick Ekeng!

Mijlocașul Dorin Rotariu, autorul ugolului care a decis soarta jocului amical dintre România și Suedia, scor 1-0 (0-0), meci disputat pe „Ion Oblemenco” din Craiova a declarat că dedică reușita iubitei sale dar și fostului dinamovist Patrick Ekeng, un jucător cu care s-a înțeles foarte bine în perioada în care a evoluat pentru „alb-roșii”.

„Dedic acest gol iubitei mele şi lui Patrick Ekeng. M-am înţeles foarte bine cu el, am avut o relaţie bună. Ştiu de familia lui, ştiu ce fel de persoană era şi petreceam mult timp în cantonament”, a declarat Dorin Rotariu.

În altă ordine de idei, mijlocaşul Dennis Man a declarat că este fericit că a reuşit să debuteze la echipa naţională a României, în meciul cu Suedia, şi a afirmat că speră ca și pe viitor să fie convocat din nou la prima reprezentativă a României.

„Este un sentiment minunat. Sunt fericit că am reuşit să debutez, sper ca pe viitor să joc tot mai bine şi să fiu convocat din nou. De asta m-am apucat de fotbal, să joc cu o astfel de atmosferă în spate. Este un vis devenit realitate şi mă face să muncesc mai mult. Sunt extrem de fericit, în primul rând pentru că am câştigat şi apoi pentru că am debutat. Mister este alături de noi, ne dă sfaturi şi ne ajută. Trebuie să ne adaptăm la orice teren, asta e meseria de fotbalist, trebuie să facem treaba indiferent de condiţii”, a declarat Denis Man.

Dorin Rotariu a decis amicalul cu Suedia, echipă calificată la Campionatul Mondial cu un gol marcat în minutul 57, la puțin timp după ce a intrat pe teren în locul jucătorului CS „U” Craiova, Alexandru Mitriță. Partida amicală de pe ”Ion Oblemenco” s-a terminat 1-0 pentru „tricolori”!