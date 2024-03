Nu ți-ai fi închipuit! Motivul pentru care o menajeră face curățenie dezbrăcată în casele oamenilor. Unii clienți se dezbracă și ei

O menajeră a reușit să stârnească reacții și curiozitate din partea multor persoane, după ce a mărturisit că face curățenie… dezbrăcată! Atunci când ajunge la locuința clientului, își ia „haina de muncă” și se apucă de treabă. Unii dintre clienți se dezbracă și ei și își servesc, mai întâi, cafeaua alături de menajeră. Iată dezvăluirile tinerei de 32 de ani din Marea Britanie!

O menajeră a făcut o serie de dezvăluiri legate de locul de muncă pe care îl are în prezent. Lottie Rae este o tânără în vârstă de 32 de ani care a reușit să facă o mică avere din activitatea pe care o prestează de mai bine de șapte ani. Încă din anul 2017, s-a gândit la soluții prin care să facă bani în plus.

Atunci, a descoperit că poate să fie plătită cu 50 de lire sterline pe oră dacă merge și face curat în casele oamenilor. În acest sens, a început de atunci să meargă să facă ordine și curățenie în locuințele celor care aveau nevoie de acest serviciu. La început, Lottie Rae a avut rețineri, mai ales când unii clienți o chemau seara, târziu, să facă ordine în casă. Totuși, și-a luat inima în dinți și a pornit pe acest drum. Un lucru, însă, diferenția un serviciu clasic față de unul ce poate fi considerat senzual. Lottie făcea curețenie dezbrăcată, aspect care îi făcea pe unii dintre clienți să renunțe și ei la haine.

Odată ajunsă la locuința clientului, Lottie Rae se schimbă în „hainele de lucru” și apoi trece la treabă. Există situații în care își servește cafeaua, la masă, alături de client, apoi face curățenie. Tânăra de 32 de ani mărturisea că au existat clienți care „sperau la ceva mai mult”, dar și unii care doreau o simplă companie.

„Prima dată când am fost rezervată să fac curățenie pentru cineva, țin minte că nu m-am mai dus. M-am speriat după ce am privit casa pe Google Maps și am văzut că era în spatele unei păduri și trebuia să fiu acolo seara. Dar în viitor am zis ‘pot face asta’ și am început să accept joburile. Am întâlnit tot felul de oameni de-a lungul anilor. Unul dintre clienții mei pentru care am făcut curățenie de trei ori în total, și casa lui era cea mai murdară casă pe care am întâlnit-o vreodată în viața mea, plină de murdărie și mizerie. Dar când am ajuns acolo, nu voia să fac curățenie deloc. N-a fost ciudat sau pervers, voia doar puțină companie. Nici măcar nu port mănuși de multe ori, chiar dacă știu că ar trebui – dacă e o casă foarte murdară sunt un pic conștientă că ar trebui să port, dar de obicei nu mă deranjează deloc. Odată un tip a pus un film deocheat pe televizor și a trebuit să spun nu.

Oamenii care sunt puțin mai ciudați par să aibă case perfect curate, așa că este într-un fel un indicator. Am făcut curățenie pentru niște tipi mai tineri care par mai sociabili, au venituri disponibile și vor să încerce ceva diferit. Un alt tip cu care am lucrat (pe parcursul anilor) este un naturist, așa că pentru el este chiar pe gustul lui. El este deja dezbrăcat când ajung, bem o cafea și mă joc cu câinele lui și apoi încep să lucrez.

Clienții se dezbracă și ei – câțiva dintre ei sunt destul de emoționați la început și își țin hainele până când sunt suficient de încrezători să le dea jos. Prietenii și familia mea știu ce fac, dar cred că se întreabă de ce fac asta. Cred că toți acești bărbați sunt ciudați, dar în general sunt oameni frumoși. Timp de șase ani am avut câteva relații și au fost complet ok cu asta, partenerul meu actual este de acord cu asta, ceea ce este îmbucurător știind că mulți dintre partenerii prietenelor mele nu ar fi de acord cu asta”, a spus femeia, arată Dailymail.co.uk.