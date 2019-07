Nunta se apropie. Gabriela Cristea a slăbit 12 kilograme cu această dietă

Gabriela Cristea ține o dietă strictă. prin care a reușit să slăbească 12 kilograme. În această vară, vedeta are două evenimente importante din viața ei, nunta și botezul celei de-a doua fetițe. Petrecerea va fi una destul de intimă, vor participa aproximativ 20 de persoane.

Prezentatoarea se pregăteşte intens pentru ziua cea mare. Ţine o dietă bazată doar pe carne şi salată, care a ajutat-o să scape deja de 12 kilograme. Pe lângă asta, Gabriela bea ceaiuri pentru slăbit.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda se căsătoresc religios la sfârșitul verii

Devenită mămică pentru a doua oară la mijlocul lui martie, Gabriela Cristea este pregătită să îmbrace rochia de mireasă la sfârșitul acestei veri. Despre ziua în care ea și Tavi Clonda își vor jura credință în fața lui Dumnezeu, vedeta a dezvăluit că vor avea alături de ei maximum 20 de persoane, pentru că acest frumos eveniment și-l doresc doar pentru ei. “O să fie o cununie intimă, cu oamenii foarte apropiați, nu mai mult de 20 de persoane. O facem doar pentru noi. Victoria va fi domnișoară de onoare”, a declarat Gabriela Cristea în timpul unui interviu.

Aflată în concediu de maternitate, cunoscuta prezentatoare face tot ce îi stă în putință să iasă totul perfect în ziua cea mare. Unul dintre obiectivele sale este acela de a topi câteva dintre kilogramele în plus, motiv pentru care urmează o dietă drastică. “Încerc să adopt un stil de viaţă sănătos, nu pot să zic că ţin o dietă la propriu. Mi-am propus să mănânc de cinci ori pe zi, dar puţin şi doar carne cu legume. Câteodată îmi iese, câteodată nu…Contează mult să mă organizez şi să urmez un plan zilnic. Am grijă să beau multă apă, beau şi nişte ceaiuri de slăbit foarte bune pentru digestie. Mulţi mi-au sărit în cap când au auzit pentru că eu alăptez, dar am vorbit cu cei de la firma respectivă şi mi-au zis că este posibil să fie puţin agitat copilul din cauza pricina ceaiului respectiv, dar nimic mai grav. Iris nu a avut însă nimic. Mă moşteneşte! Pe mine nici cafeaua nu mă agită absolut deloc”, a mărturisit Gabriela Cristea în cadrul emisiunii online “Cristina Şişcanu Show”.

Nașii cuplului, Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu, nu vor lipsi de la nunta lor. Ei sunt nașii de botez ai Victoriei, fiica de doi ani si jumătate a Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda. De asemenea, ei o vor boteza și pe Iris, cea de-a doua fetiță a îndrăgitului cuplu.