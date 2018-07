Tragedie pentru o familie din Bihor! O adolescentă de 18 ani din Bihor are nevoie urgentă de sânge, după ce a ajuns în stare gravă la spital. Ea și tatăl ei au cules și au mâncat ciuperci otrăvitoare. Din păcate, bărbatul a murit din cauza intoxicației.

Colegii și prietenii ei s-au mobilizat și au lansat un apel umanitar prin care îi roagă pe toți cei care pot să doneze sânge pentru Andreea Tomuța Georgiana. Fata are grupa de sânge B3 pozitiv și este internată acum la Spitalul Fundeni din Capitală, unde a fost transferată de la Spitalul Județean Oradea. Adolescenta are nevoie și de un transplant de ficat și se află în stare critică. Tânăra, a cărei mamă a murit în urmă cu un an, a rămas orfană, după ce tatăl ei s-a stins din viață din cauza intoxicației, potrivit bihon.ro.

Cum o puteți ajuta pe adolescentă

Persoanele care doresc să doneze sânge pentru tânără o pot face la orice centru de transfuzii, menționând numele persoanei pentru care donează: Andrea Tomuța Georgiana. Aceștia o pot face la Centrul de Transfuzii Sanguine din Oradea (strada Louis Pasteur nr. 30), de luni până vineri, între orele 07:30 – 11:30 sau la oricare alt centru de transfuzii, menționând numele persoanei pentru care donează: Andrea Tomuța Georgiana. (Citește și Doi copii s-au intoxicat cu semintele unei plante otravitoare)