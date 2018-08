O bătrână de 81 de ani pe nume Floarea Drăgan din Prahova a dat o lecție de spirit civic cum rar s-a mai văzut! Femeia a găsit la gunoi o geantă în care erau peste 20.000 de lei. Aceasta s-a dus repede și a predat geanta poliției. la scurt timp, oamenii legii au găsit și păgubiții. Este vorba despre doi tineri proaspăt căsătoriți, care și-au pus bine o parte din darul de la nuntă. Doar că tânăra a făcut atât de bine curățenie, încât a aruncat și geanta plină cu bani la gunoi.

Floarea Drăgan este din comuna prahoveană Păulești. Femeia a impresionat o comunitate întreagă după ce a găsit la gunoi o geantă cu bani și a predat-o poliției. Femeia a declarat că a luat portofelul și erau atât de mulți bani, încât nici n-au putut să-i numere. (Citește și Un muncitor a predat Poliției un portofel pe care l-a găsit pe stradă)

„Am luat portofelul, l-am băgat în buzunar la capot şi m-am dus la cimitir. N-am putut să-i număr eu cu noră-mea. Ce zice fiu-meu: „Ţineţi-i acolo, nu umblaţi la ei, că vin eu!” A venit el, am numărat câte 10 milioane (vechi n.r). I-am pus pe masă, am dat drumul la televizor, am închis televizorul. Nu m-am liniştit”, a declarat Floarea Drăgan, potrivit TVR.

Tinerii au răsplătit-o pe tanti Floarea

Vestea s-a răspândit repede în comună, iar cei doi tineri și-au dat seama că ei sunt cei păgubiți. Tinerii au strâns banii după nunta care a avut loc în urmă cu trei săptămâni și i-au pus într-o geantă. Femeia a aruncat-o fără să știe ce este în ea. După ce și-au recuperat banii, cei doi au trecut și pe la femeia care a găsit banii.

„Mi-a adus prăjituri, o sticlă de suc. Mi-a dat și bani, 5 milioane!”, a mai spus femeia.

„Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că în geantă nu erau acte care să ducă la depistarea proprietarilor genții”, a declarat Raluca Brezean, purtător de cuvânt IJP Prahova. Legea spune că însuşirea unui bun găsit se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă. Localnicii au fost impresionați de gestul ei femeii. „Bravo ei, o femeie cinstită și muncitoare”, a spus unul dintre vecini.