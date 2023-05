O cunoscută artistă din România a avut parte de o vacanță de coșmar! Cântăreața, grav bolnavă după ce a contractat o bacterie periculoasă

Ceea ce se dorea a fi o vacanță de neuitat, a devenit un coșmar pentru o cunoscută artistă de la noi din țară. Cântăreața s-a îmbolnăvit din cauza condițiilor din Bali, iar timp de 14 zile a urmat un tratament dur.

După luni de muncă intensă, Mira spera să se relaxeze și să se bucure de timpul petrecut într-o destinație exotică împreună cu iubitul său, Levi Elekes. Însă, vacanța visată s-a transformat într-un adevărat coșmar. În loc să se bucure de relaxare, Mira a contractat o bacterie periculoasă numită Helicobacter. Întorcându-se acasă în Romania, starea ei de sănătate s-a înrăutățit considerabil, manifestând stări de rău din ce în ce mai dese și mai intense.

CITEȘTE ȘI: Mira, infectată din nou cu COVID-19! Care este starea de sănătate a artistei și ce mesaj le-a transmis fanilor

Mira, vacanță de coșmar în Bali: „În primele două zile mi-a fost foarte rău”

Mira i-a avertizat pe toți cei care o urmăresc în mediul online să fie atenți, asta pentru că acestă bacterie poate fi luată mai ales din zonele neîngrijite.

Artista urmează acum un tratament de 14 zile cu antibiotice pentru a lupta împotriva bacteriei, dar a resimțit reacții adverse la medicamentele luate în primele zile.

„M-ați întrebat mai mulți de ce trebuie să iau antibioticul acela și ce să evitați în Bali, că am spus că din Bali l-am luat, helicobacter mai exact. Helicobacter se tratează cu două antibiotice, o schemă de două antibiotice, timp de 14 zile și este foarte dur tratamentul.

Mie în primele două zile mi-a fost foarte rău și trebuie să îmi pun fața, că arăt ca… mi se pare că arăt rău de tot, că am stat prin casă, nici nu am prea ieșit, nu am putut să fac nimic, nici la sală nu m-am dus. Aveți grijă, pentru că asta puteți să o luați de oriunde, nu doar din Bali, dar cu atât mai mult din locurile astea care nu sunt atât de îngrijite!”, a mărturisit cântăreața pe rețelele de socializare.

VEZI ȘI: Vacanță de coșmar pentru Mira! Ce a pățit cântăreața: „N-am făcut niciodată în viața mea”