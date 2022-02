O femeie a scris un mesaj pecare l-a băgat într-o sticlă aruncată ulterior în mare, când avea 8 ani. 25 de ani mai târziu ea a primit răspunsul scrisorii

Când Joanna Buchan avea opt ani, a scris un mesaj despre băieți și l-a pus într-o sticlă Sprite pe care a aruncat-o în mare – iar acum a primit în sfârșit un răspuns, 25 de ani mai târziu.

O femeie a fost uimită când a primit răspuns la un mesaj într-o sticlă pe care a aruncat-o în mare când avea opt ani – după ce a ajuns, 25 de ani mai târziu, pe o insulă la 800 de mile distanță.

Joanna Buchan, acum în vârstă de 34 de ani, era doar o copilă când a scris un bilet despre băieți și l-a pus într-o sticlă Sprite pe care a aruncat-o în mare lângă casa ei din Peterhead, Aberdeenshire, ca parte a unui proiect școlar.

Asta a fost în 1996, iar de atunci sticla a parcurs peste 800 de mile – până la o insulă nelocuită din largul Norvegiei numită Gåsvær.

În scrisoare, tânăra Joanna a scris „Urăsc băieții” și a inclus detalii despre proiectele ei de la școală, câinele ei și modul în care a colectat Blu Tack.

Joanna, un medic care locuiește acum în Australia, a declarat: „La început nu mi-am amintit mesajul din sticlă, dar apoi am început să am o vagă amintire despre un proiect pe care l-am făcut la școală.

„A fost o amintire plină de praf, dar odată ce am văzut scrisoarea de care știam imediat că sunt eu, mi-am recunoscut scrisul de mână, care cu siguranță nu este la fel de îngrijit acum.

„Tocmai am murit de râs când am citit-o înapoi – mai ales cum am încheiat-o cu „Apropo, urăsc băieții”.

„A fost doar o bucată de hârtie încolăcită. Nu pot să cred că a supraviețuit atât de mult în Marea Nordului.”

Scrisoarea scrie: „Dragă descoperitor, numele meu este Joanna Buchan.

„Am opt ani și jumătate. Colectionez pogs și iubesc ursuleții de pluș. Am un câine pe nume Dougal și ziua lui este pe 29 martie și va împlini 15 ani în zilele câinelui, așa că va împlini o sută și ceva!

„Am o casă destul de mare și am cel mai bun prieten. Îmi place să colecționez blu tack, dar mama mea urăște asta. Proiectul școlii noastre este despre oficiile poștale, iar cel de anul viitor este Charlotte’s Web. Este un roman. Dar eu iubesc dulciurile. Apropo, urăsc băieții.”

Scrisoarea drăguță a școlii a fost găsită de Elena Andreassen Haga în iulie 2020, care a găsit-o pe Joanna pe Facebook pentru a-i spune despre descoperire.

Dar Joanna, care locuiește acum în New South Wales, Australia, nu a văzut mesajul decât acum două zile, în timp ce derula prin solicitările ei de mesaje.

Joanna a continuat: „Chiar nu-mi vine să cred că a supraviețuit 25 de ani în Marea Nordului.

„A fost doar o bucată de hârtie încolăcită îndesată într-o sticlă sprite veche, așa că sunt atât de șocată încât a apărut pe o mică insulă nelocuită din Norvegia.

„Profesorul meu de atunci a luat legătura cu mine și a fost foarte încântat că a fost găsit.

„O sticlă a fost găsită devreme după ce sticlele au ieșit în larg, dar nu au fost găsite altele de 25 de ani.

„Am fost atât de șocată când am primit mesajul că a fost găsit”