O femeie s-a îndrăgostit pe internet de un fals actor de telenovele și și-a otrăvit soțul după o conversație cu acesta

O femeie din Massachusetts, SUA, și-a otrăvit soțul pentru a trăi liberă cu amantul. Roxanne Doucette credea că are conversații cu celebrul actor Thorsten Kaye, din telenovela „The Bold and the Beautiful”, însă realitatea era cu totul alta. Iubitul secret al acesteia pretindea că este starul internațional și a îndemnat-o să scape de soțul ei, pentru a duce un trai în liniște și pace. Nimeni nu se aștepta totuși că femeia de 64 de ani va lua aminte la vorbele amantului și va încerca să-și omoare partenerul.

Roxanne Doucette a vorbit ceva vreme cu un bărbat pe internet, despre care credea că este actorul Thorsten Kaye, din telenovela „The Bold and the Beautiful”. Cei doi aveau tot felul de conversații intime, până la un moment dat când bărbatul respectiv i-a propus să-și trăiască iubirea în liniște. Așa că, i-a spus lui Roxanne că este timpul să scape cumva de soțul ei. Femeia de 64 de ani a recurs la un gest tulburător, după ce presupusul actor i-a spus să fugă cu el.

Femeia i-a dat soțului ei să mănânce supă otrăvită

Roxanne Doucette i-a servit partenerului ei de viață supă otrăvită. Paul a început să se simtă rău câteva ore mai târziu, așa că soția lui a chemat de urgență ambulanța, fiind dus la spital. Fiica celor doi, Nicole Heath, a mers la spital, să-și viziteze tatăl, moment în care a avut suspiciuni în ceea ce privește acțiunile mamei sale. Mai mult decât atât, Nicole a găsit conversațiile suspicioase ale mamei ei cu amantul.

Fără să ezite, tânăra a alertat autoritățile și le-a spus oamenilor legii că există probabilitatea ca mama ei să-l fi otrăvit pe Paul. Roxanne le-a declarat jurnaliștilor străini că nu și-a otrăvit soțul și că supa ar fi fost veche, motiv pentru care nu s-a simțit bine.

„Nu am încercat niciodată să-l otrăvesc. Îl iubesc foarte, foarte mult și nu aș încerca niciodată să omor pe nimeni”, a spus femeia, potrivit DailyMail.

În instanță, lucrurile s-au mai schimbat. Asta pentru că au fost prezentate capturi de ecran din conversația dintre Roxanne și falsul actor.

„Fac o supă excelentă. Poțiune specială. Va fi înfometat când se întoarce. Exact cât îi trebuie”, i-a scris femeia iubitului ei. Apoi, aceasta a revenit cu un mesaj: „Soțul s-a întors și nu se simte bine. Poate o să pot lua asigurarea de viață”. Răspunsul amantului a fost: „Iubito, când se va întâmpla asta?”

Ce i-a spus Roxanne soțului ei, înainte să-l otrăvească

Femeia a fost trimisă în judecată, însă a fost eliberată în cele din urmă. Testul toxicologic a ieșit negativ, însă chiar și așa trebuie să respecte anumite reguli. Roxanne trebuie să stea la o distanță de 100 de metri de Paul și nu are voie să ia legătura cu el sub nicio formă. Va trebui să facă o evaluare de sănătate mentală, să poarte un monitor cu GPS. Va avea voie să părăsească domiciliul doar pentru investigații medicale.

După ce și-a revenit, Paul le-a spus oamenilor legii că soția lui i-a pregătit supă, dar că „nu a fost prea bună”, având un gust „puțin amar”. Se pare că Roxanne i-a dezvăluit chiar și soțului ei că vorbește cu un actor.

„Susținea că vorbește cu un star, că întotdeauna a vrut să întâlnească un star”, se arată într-un raport al poliției.

Femeia de 64 de ani a fost din nou arestată pe data de 12 decembrie, pentru că ar fi încercat să ia legătura cu soțul ei. Aceasta i-a trimis o scrisoare în care i-a cerut să renunțe la ordinul de restricție, mai scrie sursa citată.