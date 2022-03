O fetiţă refugiată din Ucraina i-a lăsat un bilet emoţionant unei românce, după ce i-a lăsat animăluţul în grijă: „Atâta durere n-am simţit”

O fetită ucraineană a trebuit să își lase porcușorul de guineea în grija unei clujence. Micuța s-a despărțit de animalul de companie, pentru a-și putea continua călătoria. Momentul le-a făcut pe amândouă să plângă.

Pe rețelele de socializare a apărut o postare în care este povestită întâmplarea inedită a unei fetițe refugiate și a porcușorului său de guineea, Lei. Animăluțul nu le putea însoți pe mama fetei și pe aceasta, așa că singura soluție a fost să îl dea spre adopție.

O tânără din Cluj a auzit situația și a decis să aibă grijă de animăluț. Cele două s-au întâlnit prin intermediul unui grup dedicat refugiaților din Ucraina.

„Zilele trecute a apărut pe unul dintre grupurile de voluntari pentru persoanele aflate în nevoie din Ucraina, un anunț în care se cerea preluarea unui porcușor de guineea care din păcate nu își poate însoți familia în zborul spre mai departe", a spus clujeanca.

Biletul pe care fetița refugiată i l-a dat româncei

Cu lacrimi în ochi, fetița s-a despărțit de animăluțul său și i l-a înmânat clujencei. Alături de porcușor, i-a lăsat și un bilet cu „instrucțiuni” și datele sale de contact, pentru a-l putea vedea pe Lei în continuare.

„O fetiță mi-a întins geanta în care era Lei. Eu atâta durere n-am simțit demult într-un copil. A plâns, am plâns. Am îmbrățișat-o și i-am spus că îmi doresc ca într-o zi să îl readuc lângă ea.Apoi mi-a întins un bilet cu instrucțiuni în limba română. Apoi am plâns iar. Într-o zi o sa te duc acasă, Lei. Până atunci îți promit că o să fie cel mai iubit, fetiță dragă”, a postat românca pe Facebook.

Gestul inedit pe care fetița l-a făcut a impresionat-o pe româncă până la lacrimi. Conform spuselor sale, clujeanca va avea grijă de animăluț și își dorește să i-l înapoieze, când conflictul se va termina.

„Se numește Lei, este băiat. Ai grijă de el, hrănește-l bine cu fân și cu mâncare, de două ori pe zi. Nu lăsa copiii mici să-l atingă. Nu-l lovești, nu-l mutilezi. Izolează-l de alte animale. Cumpără-i o cușcă mare, plimbă-l pe podea. Taie-i unghiile doar dacă cresc la loc, nu atinge capilarele fragile ale unui cobai, coloana vertebrală fragilă. Trimite video și fotografii. Pentru întrebări sună (n.r. să o sune pe copilă) sau scrie. O să-ți placă de el", a fost mesajul pe care fetița i l-a transmis clujencei.