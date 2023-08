O mamă a sunat la Poliție, după ce, întorcându-se acasă, și-a prins sora făcând acest lucru cu fiul ei

Recent, o femeie din Marea Britanie a avut parte de o surpriză uluitoare atunci când s-a întors acasă după câteva zile petrecute în spital. Mai exact, femeia și-a surprins propria soră în timp ce-i alăpta copilul. Revoltată de această situație, femeia a sunat la poliție, declanșând un scandal de proporții cu sora sa.

Un incident bizar s-a produs recent în Marea Britanie. O femeie în vârstă de 22 de ani a sunat la poliție după ce a găsit-o pe sora ei în timp ce-i alăpta copilul. Între cele două a izbucnit un conflict de proporții, ajungând să nu-și mai vorbească deloc.

(NU RATA: Cum a fost păcălită la bani această turistă, pe o plajă din Costinești. Câți lei a plătit pentru două șezlonguri)

O femeie a chemat poliția după ce și-a suprins sora în timp ce-i alăpta copilul

Femeia în cauză a povestit întreaga întâmplare pe Reddit, punând titlul „Sunt eu idioată?”. Mai exact, tânăra a încercat să afle părerile internauților referitor la gestul său. În plus, femeia a explicat că ea și sora sa născuseră la o distanță de două săptămâni una de cealaltă, nou-născuții având acum trei luni și respectiv cinci săptămâni.

Mai exact, fiind nevoită să se interneze trei zile în spital pentru a face o operație, femeia a lăsat-o pe sora ei în vârstă de 27 de ani să aibă grijă de cel mic. La revenirea acasă, aceasta și-a surprins sora în timp ce-i alăpta copilul. Șocată de gestul acesteia, femeia nu a reacționat imediat, însă la scurt timp a reclamat-o la poliție. Cele două s-au certat foarte rău, sora mai mare ajungând să-i ceară bani tinerei mame pentru faptul că a stat cu copilul ei timp de trei zile. Mai mult cele două au ajuns să nu-și mai vorbească deloc.

„Trebuia să mă operez recent și pentru că tatăl fiului meu nu este prin preajmă, sora mea și BIL s-au oferit să-mi îngrijească fiul în timp ce eram în spital (în total 3 zile) gratuit.

Am fost oarecum șocată, așa că nu am reacționat imediat, dar m-am dus la baie și am chemat poliția. Se pare că ceea ce a făcut ea nu a fost o crimă, iar copilul este hrănit, așa că nici măcar nu au putut. fă ceva în privința asta.

Sora mea s-a supărat și m-a acuzat dur, spunând că a fost complet greșit din partea mea să sun la poliție când încerca doar să mă ajute. Atunci i-am spus că a aruncat 14 cutii de lapte fără să mă consulte și că în prezent nu am cu ce să le înlocuiesc.

Acum vrea să o plătesc pentru îngrijirea pe care a făcut-o, dar i-am spus că nici măcar nu-mi permit să înlocuiesc laptele aruncat de ea, deoarece sunt în concediu de maternitate, așa că nu o voi plăti pentru babysitting”, a povestit femeia.

(VEZI ȘI: Cum scapi de alergia la ambrozie. Primele semne și ce să faci ca să te protejezi)