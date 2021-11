O nouă fraudă telefonică amenință persoanele vârstnice. La ce numere de telefon nu ar trebui să răspunzi

Dacă metoda ”accidentul” a făcut sute de victime în rândul bătrânilor, aceștia fiind mințiți că o persoană dragă lor (de obicei un fiu sau o fiică) a suferit un accident și are nevoie urgentă de bani, în prezent o altă metodă de înșelătorie îi vizează pe vârstnici, la numai un telefon distanță.

Pe un grup de Facebook, o persoană a povestit ce a pățit: ” Mare atentie! Tocmai ce am fost contactata de nr +40314336220 si la telefon mi s-a spus ca sunt sunata de la firma “Blofer” sau ceva de genul si ca am fost selectata si am castigat 150 lei. Apoi a venit intrebarea daca am peste 55 ani. Dupa ce am spus ca nu am si am pus mai multe intrebari, mi s-a inchis telefonul. Este o practica prin care sunt vizate persoane de varsta a III- a pentru a fi inselate. Sănătate tuturor!”

Printre comentariile la această postare, se poate regăsi ușor o persoană care a fost deja înșelată! ”Așa au pățit și socrii mei. Și și-au luat-o…”.

Număr periculos

Așadar, mare grijă la numerele necunoscute, la persoanele care vă solicită sume de bani sau, mai nou, la persoanele care vă spun că ați câștigat sume de bani, deși nu sunteți încriși la nicio tombolă sau o altă modalitate de câștig.

