O prezentatoare de la BBC a arătat degetul mijlociu la începutul jurnalului. Explicația cu care a venit este greu de crezut

Să vezi și să nu crezi! O prezentatoare de știri din Marea Britanie a făcut-o lată direct pe micile ecrane. Jurnalista de la BBC i-a arătat unui coleg degetul mijlociu, chiar în timpul emisiei. Se pare că „gluma” ei era destinată amicilor din platou, nicidecum oamenilor care se uitau la jurnalul de știri în momentul respectiv. Cum și-a motivat greșeala?

O prezentatoare de la BBC a făcut o greșeală imensă chiar pe micile ecrane. Înainte să înceapă jurnalul de știri, moderatoarea i-a arătat degetul mijlociu unui amic din platou. Momentul revoltător a fost surprins și dat în direct. Maryam Moshiri este una dintre principalele știriste de la BBC și a făcut-o lată zilele trecute. După gestul controversat, aceasta a ținut să ofere explicații, căci telespectatorii au rămas șocați.

Știrista și-a cerut scuze, într-o postare pe platforma X, menționând că a glumit cu echipa, prefăcându-se că număra invers cu degetele. „Când am ajuns la 1, mi-am întors [degetul] ca o glumă și nu mi-am dat seama că acest lucru va fi surprins de cameră”, a explicat aceasta.

„A fost o glumă personală cu echipa și îmi pare foarte rău că a apărut în direct! Nu a fost intenția mea ca acest lucru să se întâmple și îmi pare rău dacă am jignit sau supărat pe cineva. Nu am arătat degetul mijlociu la telespectatori și nici la vreo anumită persoană. A fost o glumă prostească pentru un număr mic de prieteni”, a explicat ea, adăugând un emoji „face palm”.

When you’re sick of the constant negative news pic.twitter.com/B4I1YwI1t3

— NEXTA (@nexta_tv) December 7, 2023