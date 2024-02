O recunoști pe artista din România care a murit plângând? S-a stins din viață la doar 45 de ani și a provocat multă durere prin dispariția sa

În data de 24 octombrie 1946 se năștea una dintre marile artiste ale României. Viața i-a fost una grea, marcată de o dezamăgire în dragoste profundă, iar moartea a venit prea devreme. La doar 45 de ani, artista se stingea din viață, iar lacrimi amare i-au curs pe obraji atunci când și-a dat ultima suflare. Însă, talentul ei artistic a rămas în inimile românilor, care și astăzi își amintesc de ea. Știi despre cine este vorba?

Anda Călugăreanu, căci la ea ne referim, a fost fără dar și poate una dintre cele mai mari artiste ale României. Aceasta a fost o cântăreață și o actriță desăvârșită, care a lăsat o amprentă importantă în viața artistică din România. Anda Călugăreanu împreună cu actorii Dan Tufaru, cu care a și fost căsătorită, și Florian Pittiș au format cel mai răsunător trio muzical-cupletistic. La jumătate anilor ’70 aceasta și-a descoperit o nouă pasiune – muzica folk, urmată de pasiunea pentru actorie.

Dacă în vița profesională a strălucit, viața sentimentală a Andei Călugăreanu nu a fost una prea roz. Artista și Dan Tufaru au fost căsătoriți vreme de 9 ani. Mariajul celor doi a rezistat din anul 1971 până în anul 1979, iar rodul iubirii lor a fost Ioana Tufaru. Însă, la doar un an după ce aceasta s-a născut, actorul a decis să își părăsească familia și să nu mai privească niciodată în spate. Bărbatul a rupt relația cu Anda Călăugăreanu pentru a da frâu liber sentimentelor pe care le avea pentru Vasilica Tastaman.

Însă, în anul 1983, artista își cunoștea marea iubire, pe Alexandru Medeleanu, cu care s-a căsătorit în anul 1986. Însă, mariajul celor doi nu a fost unul prea lung, căci Anda Călugăreanu s-a stins din viață la doar 45 de ani din cauza unei boli grave, cancer.

„În 1992, a plecat în Israel, într-un turneu cu Stela Popescu şi Alexandru Arşinel. Au stat acolo timp de zece zile. Când s-a întors, m-am dus s-o iau de la aeroport. Mi-a zis doar atât: Tati, nu mă simt deloc bine. Am ajuns acasă şi tot rău îi era…

Medicul m-a chemat doar pe mine a doua zi. Mi-a zis că are o pată pe plămân de mărimea unei monezi de 5 lei… Abia în Grecia, unde am ajuns într-un final, când ea începuse să aibă dureri tot mai mari, mi s-a spus că are cancer. Ea a ştiut tot timpul că este grav bolnavă, deşi nu i-am zis exact ce are”, declara Alexandru Medeleanu.