O româncă a ajuns la sapă de lemn, din cauza unui francez cunoscut pe Facebook. I-a dat toate economiile, dar și la alocațiile copiilor

Înșelătoriile din mediul online sunt din ce în ce mai dese. O româncă pe nume Maria a rămas fără niciun ban după ce a cunoscut un francez pe Facebook și, spune ea, au devenit prieteni. Aflat la ananghie, francezul i-a cerut ajutorul româncei cu suflet mare, care a renunțat inclusiv la economiile sale, la alocațiilor copiilor, dar și la bijuteriile din aur, pentru a-l ajuta.

O româncă a rămas falită după ce a avut prea multă încredere într-un bărbat din Franța pe care îl cunoscuse pe Facebook. Aceasta și-a spus povestea de viață la Acces Direct, acolo unde a mărturisit, cu lux de amănunte, totul despre ceea ce i s-a întâmplat.

Românca a povestit la Acces Direct că a cunoscut pe Facebook un bărbat din Franța și cei doi s-au împrietenit pe loc. Femeia s-a arătat a fi impresionată de faptul că acesta susținea că soția și copiii i-au murit, iar de aici și până la o prietenie bazată pe de toate între ei nu a mai fost decât un singur pas.

A rămas fără niciun ban

Lucrurile au luat o turnură neașteptată atunci când bărbatul i-a spus că a fost tâlhărit și că are nevoie de o sumă de bani. Totul s-a petrecut după ce francezul i-a spus Mariei că va pleca în Burkina Faso, cu serviciul.

Pentru că nu deținea suma de bani pe care i-o ceruse francezul, Maria s-a împrumutat la o prietenă din Italia, i-a dat acestuia toate economiile ei și chiar și-a amanetat bijuteriile, din dorința de a-l ajuta.

”Am soț și doi copii. L-am cunoscut în luna septembrie, ne-am împrietenit și din ce știam eu soția și copilul lui au decedat. El nu avea prieteni, nu avea nimic și ne-am împrietenit. Din spusele lui era afacerist. Mi-a spus că este din Franța, că locuiește la Paris. Eram doar prieteni, dar pe parcurs ne-am cunoscut mai mult. El mi-a scris mie”, a spus femeia la Acces Direct.

”La sfârșitul lunii noiembrie trebuia să meargă în Africa, în Burkina Faso, pentru vamă la mașini. După ce a plecat mi-a lăsat un mesaj că a fost bătut, tâlhărit și că a ajuns la spital. Pe moment am vrut să-i blochez pagina, dar mi-a spus să mai vorbim. El a insistat foarte mult să-mi fie milă de el că nu vrea să moară acolo. Mi-a spus că i-a cerut medicul 900 de euro. I-am spus că nu am cum-l ajut. Într-un final, i-am trimis 300 de euro. El mi-a trimis doar numele lui și contul, nimic altceva. Mi-a spus că atunci când a fost tâlhărit i s-au furat actele. Mai apoi, am împrumutat de la o prietenă din Italia suma de 500 de euro, ca să-l ajut. Nu i-am spus absolut nimic soțului o perioadă. După aceea a insistat să-i trimit alți 300 de euro pentru mâncare și i-am trimis, după ce mi-am dus aurul la amanet”, a spus Maria la Acces Direct.