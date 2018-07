Întâmplare șocantă într-un tren care circulat pe ruta București-Chișinău. O studentă din Iași a avut parte de șocul vieții ei. Tânăra a povestit revoltată despre ceea ce a pățit într-un tren al CFR pe o pagină de socializare.

Tânăra s-a trezit că toate bunurile ei sunt pline de „bed bugs”, adică acarieni, păduchi de pat sau ploșnișe, așa cum sunt cunoscuți la noi, de care este foarte greu să scapi și a căror mușcătură este extrem de neplăcută. Aceste insecte se înmulțesc rapid și ciupesc oamenii. Studenta din Iași i-a „căpătat” într-un tren și dă vina pe companie pentru întreaga pățanie. Pe lângă postarea făcută pe un grup de Facebook, tânăra a promis că va face și o reclamație oficială. Studenta a postat și mai multe imagini cu „dovada”.

Studenta vrea să depună plângere pentru cele întâmplate

„Buna seara! 17 Iulie 2018, trenul Bucuresti-Chișinău via Buzău, cu oprire la Iasi pentru mine și prietenul meu. Călătorim foarte des cu CFR și deși peste 90% din populație se plânge de tot ceea ce înseamnă aceasta “companie”, eu nu am avut niciodată vreun eveniment nefericit. Pana astăzi! Astăzi am văzut un adevar urat, dar care mi-a deschis pe deoparte ochii in ceea ce privește modul cum funcționează o “companie” de stat care se vrea importantă. Astăzi am văzut cât de mult preț se pune pe clienți. Fie ei “doar niște studenți care au gratuit la tren”…da, noi nu plătim la tren, dar CFR câștiga foarte mulți bani datorită noua pentru ca statul le decontează toate aceste bilete..asta așa ca informație pentru cei ce nu știau. Revin la ideea principala. Astăzi vin acasa cu mulți “ prieteni” colectați din compartimentul trenului, așa numiții “bed bugs” de care cu toții știm ca foarte greu scapi..și care după cum se vede au intrat peste tot chiar și in geanta de laptop pe care de abia am deschis-o.

Multumesc CFR ca te-ai gandit la mine, dar am suficienți prieteni.

Și totuși…ca sa închei cu o nota de seriozitate…vi se pare normal ca in 2018, intr-o tara europeană sa călătorim in astfel de condiții?

BTW..nu stiu dacă reclamația mea din acest grup sau cea oficială pe care am de gând sa o fac când ajung la gara va schimba ceva, dar nici sa trec peste acest eveniment nu pot”, a scris o studentă indignată.

Postarea s-a viralizat rapid, oamenii fiind șocați de întâmplarea fetei: „Aoleu, sunt gândaci din ăia de pat care se agață de orice și care pișcă noaptea!”, „E foarte greu de scăpat de ei, iar în ceea ce privește mobila…e nerecuperabilă de cele mai multe ori!”, „Nu-l duceți acasă (bagajul n.r) pentru că vă paște o mare fericire!”, „Eu aș goli ruscaul sau ce e și l-aș arunca la prima ghenă! Și eu am dormit într-un pat cu ploșnițe și am ajuns la spital de urgență. Nu mai spunc e chin a fost să-mi curăț toate hainele și cât a costat dezinsecția!”.