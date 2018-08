O tânără din Iași, lăsată într-o baltă de sânge de patru fete de etnie rromă: „Nimeni nu a avut intenția de a suna măcar la poliție!”

O tânără de 22 de ani din Iași a transmis o scrisoare deschisă adresată primarului orașului, Mihai Chirica. Femeia spune că îi este frică să meargă pe stradă în anumite zone din oraș, precum ar fi Gara, „străduțele dintre blocurile din Păcurari sau Ateneul Tătărași. Tânăra susține că ea și prietena ei au fost agresate de patru fete de etnie rromă, în plină stradă, și că nimeni nu s-a băgat să le ajute.

Potrivit spuselor ei, cele patru fete s-au băgat în seamă cerându-le o țigară tinerelor, dar apoi ar fi devenit agresive fără niciun motiv. Tânăra care a postat scrisoare deschisă adresată primarului din Iași susține că fetele au bătut-o cu pumnii și cu picioarele, în văzul tuturor, și că nimeni nu s-a băgat să o apere.

Nimeni nu s-a băgat să o salveze pe fată

„Scrisoare deschisă adresată domnului primar al orașului Iași, Mihai Chirica

Domnule primar, sunt o tânără de 22 de ani, locuiesc în orașul Iași de când mă știu, fiind născută și crescută aici. Am îndrăgit acest oraș de când eram mică, însă am ajuns cu adevărat să îl respect și să îl înțeleg abia de câțiva ani, din perioada studenției mele. (…) Așa am învățat cu rigurozitate că nu este bine să te plimbi prin centrul vechi (Cuza Vodă – Tg. Cucu) după ora 22, că nu se cade să mergi din Copou spre Gară pe străduțele dintre blocurile din Păcurari, sau iarna să pleci de la un spectacol de la Ateneul Tătărași pe jos spre centru, și că nu e recomandat să circuli cu mijlocul de transport în comun după ce se înnoptează, tocmai pentru că sunt acești oameni răi, golani și neisprăviți care pot atenta la libertatea ta, te pot brusca și agresa, te pot fura sau chiar tâlhări, iar toate acestea, nu de puține ori, sub privirile obtuze, neputincioase și mânjite de lașitate și ignoranță ale altor concetățeni “de bună credință”. (…) Aseară pe la ora 22, când mă întorceam spre casă împreună cu o prietenă, ajungând prin zona Podul de Fier, ne-am așezat pe o bancă. La un moment dat, 4 fete de etnie rromă au venit la noi să ne ceară o țigară. Le-am oferit o țigară. Fără vreun motiv anume cele 4 domnișoare au început să râdă și să facă glume pe seama noastră. Le-am rugat frumos să

ne lase în pace, însă ele deveneau tot mai agresive. Țin să menționez că în jurul meu, în acel moment, mai erau oameni, și tineri, și mai în vârstă, care spre surpinderea mea aproape că se distrau pe seama a ceea ce tocmai observau. În acest timp, cele 4 fete rrome deveeau din ce în ce mai mai agresive verbal cu noi, apoi scuipându-ne și împingându-ne. Imediat mai apare un alt tânăr care le-a sugerat așa: ,,Eu le-aș fi luat la bataie”. Auzind acestea, una dintre manieratele domnițe și-a dat seama că e o idee deosebit de bună să mă ia la bătaie împreună cu prietenele ei. Am fost trântită pe jos, trasă de păr și bruscată spre a-mi fura telefonul. Din fericire nu au reușit să mi-l ia. Desigur, persoanele care mai erau de față au preferat să fie doar niște entuziasmați spectatori, care să scuipe semințe și să privească cu mare interes, ca la un show tv de divertisment de proastă calitate.”, a scris tânăra pe un grup de Facebook dedicat ieșenilor.

Tânăra a chemat poliția după ce a fost bătută

Femeia susține că a fost lăsată într-o baltă de sânge de fetele de entie romă și că vecinii ei care se aflau în apropiere nu au părut interesați de ceea ce i s-a întâmplat. A chemat poliția, însă majoritatea cazurilor de acest gen nu au nicio soluționare, spune ea.

„După ce m-am ridicat, plină de sânge, cu rochia ruptă, am auzit ca prin vis, un glas cristalin care le spunea altor tineri ce veneau din deal: ,,Să vezi ce circ ai ratat aici! S-au bătut astea!”. Speriată, am sunat la poliție, timp în care tinerele au luat-o la fugă înspre Tg. Cucu. Poliția a venit după aproximativ 15 minute.După ce am ajuns acasă, am relatat pe facebook întâmplarea și am primit de la foarte mulți oameni mesaje de îngrijorare, încurajare, sprijin, dar și multe istorisiri cu incidente similare. Din păcate nici aceștia nu au simțit vreo dorință civică a altor oameni de a interveni, chiar dacă unele incidente s-au întâmplat chiar în miezul zilei. Majoritatea cazurilor nu au avut nici o soluționare…

Zonele Cuza Vodă, Tg Cucu, Stația Pădurii, Podul de Fier sunt zone periculoase atât ziua, cât și noaptea. Deși situate la doar câtvea minute de km 0 al Iașului, Piața Unirii, aceste zone centrale nu sunt sigure pentru trecători, indiferent de oră

Așadar, propun domnului primar Mihai Chirica și implicit Primăriei Municipiului Iași, o reorganizare eficientă a instituțiilor ce au ca scop menținerea ordinii și protecției cetățenilor acestui oraș. In loc sa existe vreo instanta de politie care sa asigure linistea in astfel de zone, ei patruleaza pe Stefan cel Mare la 14 ziua si apoi la 21 pentru a amenda copiii care asculta muzica la boxe in parc. In timp ce sunt oameni amendati ca se dau pe scranciob, unii sunt tarati de par pe strada. Orasul Iasi nu este un oras sigur. Orasul Iasi este un oras sigur daca inchidem ochii la unele intamplari, daca ne prefacem ca nu exista, daca stam cu capul in jos si aratam ca ne e frica. La ora 22 la 10 minute de centrul orasului in care m-am nascut, am copilarit, am invatat si am muncit, eram tarata de par de 3 tinere, in timp ce ,,vecinii” mei mancau seminte. Nimeni nu a avut intentia macar de a suna la politie. Nimeni. Va intreb, nu din perspectiva de primar, ci din perspectiva unui parinte. Vi se pare normal ca la ora 22 sa nu fie sigur sa mergi acasa pe jos intr-o seara de vara? Pentru ca va garantez ca mamei mele nu i se pare normal. Nu sunt traumatizata, pentru ca nu sunt genul acesta de persoana. Sunt dezamagita. Sunt dezamagita ca traiesc intr-un loc in care nu ma apara nimeni, ca nu ma simt in siguranta in propriul meu oras, probabil ca multi alti oameni care nu au vorbit pana acum. Mi-ar placea sa stiu ca asta se va schimba, sau macar va avea potential de a se schimba. Sper ca ceea ce am scris sa nu fie in zadar. Sper sa observam ca oameni ca traim intr-o societate, si asta implica si individul in sine, iar in momentul in care permitem ca un om sa fie agresat iar noi nu reactionam sub nicio forma, devine problema societatii. Iar asta se intampla de prea mult timp.”, a mai scris tânăra.