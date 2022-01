O tânără din România, care a fost adoptată la vârsta de 7 ani în Italia, își caută frații: ”Întrebări care mă macină de o viață întreagă”

O tânără din România, care a fost adoptată la vârsta de 7 ani în Italia, își caută frații. Aceasta are vârsta de 35 de ani și este din Bacău. Numele pe care l-a avut la naștere a fost Marina Cazacu.

Tânăra care a fost adoptată de o familie din Italia, la vârsta de șapte ani, a mărturisit că a purtat numele de Marina Cazacu, la naștere. Aceasta a fost adoptat dintr-un orfelinat din București. De asemenea, tânăra susține că ar mai avea încă patru frați. Mai mult decât atât, după 17 ani, cu ajutorul părinților adoptivi, aceasta a reușit să își găsească unul dintre frați. Și fratele ei a fost în același orfelinat, iar la vârsta de cinci ani a fost adoptat tot de o familie din Italia.

Vezi și ÎN 2000, UN BĂRBAT SINGUR A ADOPTAT UN BĂIEȚEL DIN CAMBODGIA. CÂND FIUL S-A FĂCUT MARE, TATĂL A AVUT UN ȘOC: PE CINE ADOPTASE, DE FAPT

”Salutări din Italia.

Ar fi minunat ca într-o bună zi să pot avea și eu niste răspunsuri la întrebările care mă macină de o viață întreagă și la toate frământările din sufletul meu.

Numele meu la naștere a fost Marina Cazacu, sunt născută la data de 4 iunie 1986 în Bacău. Sunt aici în căutarea originilor mele, deoarece la vârsta de 7 anișori am fost adoptată de la un orfelinat din București în Italia. Despre părinții mei știu că se numesc David Cazacu și Maria Cazacu și mai știu că aș avea încă 4 frați. La adopția mea, părinții aveau domiciliul pe strada Despot Vodă, nr 31, sector 2, București. După 17 ani, cu ajutorul părinților adoptivi, care sunt totul pentru mine, am reușit să găsesc unul din frații mei, Paul, născut la 18.12.1984, în Bacău, fiind adoptat și el tot de la acel orfelinat din București în Italia, la vârsta de numai 5 anișori. Nu pot să vă descriu în cuvinte fericirea din sufletul meu atunci când l-am găsit, a fost minunat să știu că frățiorul meu este atât de aproape de mine. Dorința mea acum ar fi să îi cunosc și pe ceilalți 3 frățiori, unul din ei s-ar numi Ion Cazacu, de aceea vă rog să îmi fiți alături în căutarea lor, numai atunci voi putea spune că am avut totul de la viață. Vă rog distribuiți cu toții anunțul, orice distribuire contează și poate aduce multă fericire în sufletul meu.

Vă mulțumesc tuturor!?”, este mesajul tinerei, pe Facebook.

Sursă foto: Facebook ”The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României”