O tânără mămică din Onești, terorizată de cel care a violat-o! A vrut să plece definitiv din România, dar…

Izabela este o tânără mămică din Onești. A fost terorizată, ani la rând, de un pervers. A fost lăsat, însă, în libertate de magistrați, deși a fost condamnat pentru acest lucru. Pentru că sentința nu este definitivă.

Tânăra s-a săturat să trăiască în groază, motiv pentru care a luat decizia să părăsească România. Însă, în ziua când s-a dus la Aeroportul din Bacău, bărbatul în vârstă de 51 de ani a urmărit-o și chiar a ajuns la bordul avionului. Ce s-a întâmplat ulterior este incredibil!

„L-am anunţat şi pe fratele meu, iar el a alertat paza aeroportului. Am coborât prima din avion, cu fetiţa în braţe, şi am luat-o la fugă, ca să nu mă ajungă din urmă. M-am ascuns la toaletă, apoi am fugit spre fratele meu, care era însoţit de poliţişti de la trupele speciale, înarmaţi cu puşti”, a mărturisit Izabela C.