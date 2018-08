O tânără mămică, umilită de un taximetrist din Mureș. Ce a pățit femeia când a vrut să-i facă reclamație

Patricia Macavei, o tânără mămică din Mureș, a trăit o experiență extrem de neplăcută după ce a luat un taxi împreună cu alte două prietene. Ea a fost umilită de șoferul taximetrului, care a refuzat să intre pe o stradă, pe motiv că aceasta e cu piatră cubică și că riscă “să își zdrobească telescoapele mașinii”, după cum a povestit femeia într-un mesaj făcut public pe o rețea de socializare. Când a vrut să-i facă reclamație la firma la care lucra, tânăra mămică a mai întâmpinat o problemă.

În mesajul postat pe Facebook, Patricia Macavei a dat numărul de înmatriculare al taximetrului cu care ea a călătorit, spunând că șoferul nu a fost deloc cinstit cu ea și prietene sale și că acestuia nu i-a păsat că erau cu doi copii, dar și cu bagaje. Ea a dorit să împărtășească povestea ei pentru ca alte persoane să nu trăiască aceeași experiență.

“Feriti-vă de taxi (…), un șofer nesimțit!! Am luat taxi de la (…) până pe strada Szechenyi Istvan și, când am ajuns la strada respectivă, a spus că el nu intră pe stradă pentru că îi cu piatră cubică și el își zdrobește telescoapele la mașină… Ok, dar dacă îți zdrobești mașina, de ce puii mei mai lucrezi la taxi? Pune-o, dragă, în vitrină!! Noi, trei femei cu doi copii, și bagaje, du-te la destinație dacă poți, că taxi nu te duce… Nesimțiți, să vă fie rușine!!! Mare firmă!!????

Suni să faci reclamație și mai fac figuri și aia de acolo că-s șmecheri!??????????” este mesajul postat de tânăra mămică pe cunoscuta rețea de socializare.

La doar câteva ore de la postare, mesajul Patriciei s-a viralizat pe Internet.