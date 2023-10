O vedetă din România s-a umplut de bube la Abu Dhabi. „Uitați ce mi-a făcut”

Mira a plecat într-o vacanță de vis alături de iubitul ei, Levi Elekes, în Abu Dhabi. Cântăreața a vrut să scape de toamna mohorâtă de la noi și să dea fuga pe plajele însorite de la arabi. S-a bucurat de clipe de vis, pline de distracție alături de iubitul ei și a ținut să împărtășească momentele frumoase și cu fanii ei, pe rețelele de socializare. Pentru că este mereu activă pe internet, vedeta își pune viața și cariera pe tavă și nu ezită să dea din casă ori de câte ori are ocazia. La fel a procedat și de această dată, când i-a îngrijorat pe urmăritorii ei din mediul online. Cu ce situație dificlă s-a confruntat olteanca peste hotare?

Mira și Levi Elekes au plecat într-o vacanță de vis, tocmai în Abu Dhabi. Celebra cântăreață a vrut să se bucure de câteva zile însorite, departe de frigul de la noi. Așa că, și-a făcut bagajele și a plecat la arabi împreună cu partenerul ei. S-au distrat pe cinste și au vizitat locuri superbe, pe care au decis să le împărtășească și cu fanii ei. Mira nu a rezistat tentației și a postat mai multe momente din călătoria lor, unele plăcute, altele mai puțin plăcute.

CITEȘTE ȘI: MOMENTE DE PANICĂ PENTRU MIRA ȘI LEVI ELEKES! CÂNTĂREAȚA ȘI IUBITUL EI S-AU TREZIT CU HOȚII ÎN PROPRIA CURTE: „VĂ AVERTIZEZ”

Ce a pățit Mira în vacanța din Abu Dhabi

Artista s-a ales și cu o problemă la ten, din cauza soarelui puternic. Pentru că nu a avut suficientă grijă, fața ei a avut de suferit după expunerea la razele solare. S-a ales cu mai multe imperfecțiuni, care i-au dat bătăi de cap. Aceasta i-a anunțat pe urmăritorii ei că nu se simte bine, pentru că a căpătat niște…„bube”, așa cum le-a spus chiar ea.

”Începusem să mă simt mai bine până când… uitați ce mi-a făcut soarele. M-a umplut de bube. Nu se poate, vreau și eu o zi normală în viața mea. Aștept momentul, mă apuc de yoga, mă apuc de nu știu, să stau să meditez, cine știe”, a recunoscut vedeta, pe internet.

CITEȘTE ȘI: MIHAI BENDEAC, ÎNDRĂGOSTIT DE CÂNTĂREAȚA MIRA. FRUMOASA ARTISTĂ I-A FĂCUT O DECLARAȚIE DE IUBIRE ÎN PUBLIC

Mira s-a confruntat cu probleme de sănătate

Recent, Mira nu a trecut printr-o perioadă tocmai bună. Vedeta s-a confruntat cu diverse probleme de sănătate, pentru care a urmat și un tratament. A avut reacții adverse de la antibioticele pe care le lua și s-a simțit în permanență rău.

”Trec printr-o perioadă mai nasoală din cauză că am reacții adverse de la antibioticele pe care le iau și mă simt în permanență rău… But fake it until u make it…”, mărturisea Mira, zilele trecute.