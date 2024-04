Oana Radu, bună de plată! Câți bani trebuie să-i dea lui Cătălin Dobrescu, după ce l-a dus în fața magistraților

După trei ani de relație, Oana Radu și Cătălin Dobrescu au decis să o apuce pe drumuri diferite, așa că aceștia au demarat procesul de divorț. Despărțirea nu a fost una prea pașnică, iar acum cei doi sunt la cuțite. S-au separat cu scandal, iar recent au dus războiul dintre ei și în fața oamenilor legii. Mai exact, cântăreața i-a deschis trei procese fostului partener, însă pare că nu are prea mult noroc, căci în cazul unuia dintre ele a pierdut deja. Ce au decis judecătorii?

Deși au divorțat în mod amiabil, Oana Radu și Cătălin Dobrescu au ajuns în instanță. Artista este cea care a apelat la ajutorul oamenilor legii și i-a deschis antrenorului de fitness trei procese. Unul dintre ele are ca obiect partajul de bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial, al doilea proces are ca obiect sechestrul judiciar, iar al treilea proces are ca obiect excluderea asociatului.

(CITEȘTE ȘI: OANA RADU, BĂTĂLIE CU FOSTUL SOȚ PE PROPRIETĂȚI! ARTISTA FACE NOI DEZVĂLUIRI DESPRE CĂTĂLIN DOBRESCU: ”ATUNCI MI-AM DAT SEAMA CĂ E UN OM RĂU”)

Oana Radu a pierdut în fața fostului soț

Așa cum spuneam, după separarea de Cătălin Dobrescu, Oana Radu i-a deschis acestuia trei procese în instanță. Ei bine, deși este determinată să își facă dreptate, se pare că artista nu are prea mult noroc, căci a pierdut unul dintre procese, iar acum este bună de plată.

În data de 23 aprilie, a avut loc un nou termen în cadrul procesului ce are ca obiect sechestrul judiciar, proces în care bineînțeles Oana Radu are calitatea de reclamant, în timp ce fostul ei soț are calitatea de pârât. Timp de o lună, procesul s-a tot amânat, însă acum judecătorii au dat verdictul, iar acesta nu este unul favorabil pentru cântăreață.

Concret, magistrații au respins cererea Oanei Radu, aceea de a-i pune sechestru judiciar lui Cătălin Dobrescu. Mai mult, artista este obligată să-i plătească fostului partener și suma de 2000 de lei, bani ce reprezintă cheltuielile de judecată.

Chiar dacă verdictul magistraților a fost în defavoarea ei, Oana Radu mai are o șansă. Cântăreața are dreptul să facă apel în maxim cinci zile de la pronunțarea deciziei.

„Respinge cererea. Obligă reclamanta să plătească pârâtului Dobrescu Cătălin Elvis suma de 2.000 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Cu drept de apel, care se va depune la Tribunalul Dolj, în termen de 5 zile de la pronunţare. Pronunţată astăzi, 23.04.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei”, se arată pe Portalul Instanțelor de Judecată, în cazul procesului deschis de Oana Radu.

„Mie mi-a fost foarte mult timp frică”

După despărțirea de Cătălin Dobrescu, Oana Radu a trecut prin momente grele. Aceasta spune că pentru mult timp s-a temut de fostul partener, căci a amenințat-o în repetate rânduri. Însă, acum artista și-a găsit puterea să vorbească despre toate lucrurile prin care a trecut și să îi țină piept fostului iubit.

„Mie mi-a fost foarte mult timp frică de el după ce ne-am despărțit. Mi-am dat seama că nu sunt singură și mi-am dat seama că mă pot folosi de treaba asta, pentru că sunt persoană publică și pot să cer ajutorul, că nu este nimeni mai presus de nimeni în țara asta, mai presus de lege. Am crezut că o să putem rezolva chestiile astea între noi”, a declarat Oana Radu, la Xtra Night Show.

(VEZI ȘI: CĂTĂLIN DOBRESCU N-AR FI PLECAT CU MÂNA GOALĂ DIN APARTAMENTUL OANEI RADU! ȘI-A LUAT ÎNAPOI PÂNĂ ȘI CADOURILE: „MI-O CUMPĂRASE DE 8 MARTIE”)