Oana Roman, apariție surprinzătoare! Cum arată vedeta în costum de baie, după ce a slăbit

Oana Roman arată din ce în ce mai bine, iar asta este vizibil. Vedeta a slăbit considerabil și îi ține la curent pe internauți cu progresul făcut. De această dată i-a surprins cu o fotografie în care apare într-un body modelator.

Oana Roman a început un proces de slăbire în anul 2019 și intenționează să îl finalizeze în anul 2022. Până acum, vedeta a dat jos multe kilograme și nu se sfiește să arate asta pe rețelele de socializare și să împărtășească micile ei secrete cu internauții. (CITEȘTE ȘI: OANA ROMAN A VORBIT DESPRE DEPRESIA DE CARE SUFERĂ DE ANI DE ZILE! „ESTE EXTREM DE PERICULOASĂ ȘI POATE FI FATALĂ”)

Recent, vedeta s-a fotografiat într-un body modelator, bej, care îi scoate în evidență silueta. Internauții au fost surprinși de forma în care este Oana Roman și mulți au apreciat tot ce a rușit să facă până în acest moment.

„Nu e un secret ca port body modelator, mai ales pentru ca am o sensibilitate la abdomen de la operația suferita după naștere. Mă ajuta și la susținere și mai și subțiază talia în jur de 3 cm!”, a scris Oana Roman în dreptul fotografiei.

Cum a reușit Oana Roman să slăbească?

Oana Roman este foarte deschisă și împărtășește cu internauții totul. Vedeta le-a dezvăluit cum a reușit să slăbească și ce dietă a urmat. Se pare că este vorba mai mult despre o alimentație echilibrată și cumpătare. (VEZI ȘI: OANA ROMAN ȘI MARIUS ELISEI, DIN NOU ÎMPREUNĂ! CEI DOI AU PLECAT ÎN VACANȚĂ)

Deși există unii cârcotași care o acuză că a apelat la o operație de micșorare a stomacului, vedeta a explicat de ce nu a făcut asta. Singurele lucruri pe care le face pe lângă dieta echilibrată sunt câteva proceduri de modelare corporală.

„Nu mi-am făcut operație de micșorare a stomacului pentru că eu nu am voie să mă ating de zona aceea deoarece am o operație foarte, foarte complicată la nivelul abdomenului și nu am voie să fac așa ceva.

Am reușit să slăbesc cu două lucruri: țin un fel de dietă pe care mi-am inventat-o singură în sensul în care mănânc din toate, dar foarte, foarte puțin. Practic, mănânc un fruct sau o jumătate de covrig dimineața, la prânz mănânc o ciorbă, o supă sau o friptură și seara, în general, nu prea mai mănânc nimic. În același timp, fac acele proceduri de remodelare corporală”, a povestit Oana Roman pe Instagram.

Sursa foto: Instagram