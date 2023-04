Oana Roman, de urgență la spital cu fiica ei. Cu ce probleme de sănătate se confruntă Isabela

Oana Roman, urmărită de ghinion. Vedeta a trecut prin momente de panică, după ce a aflat că Isabela nu se simte bine. A dus-o de urgență la spital, pentru îngrijiri medicale.

Oana Roman a avut o perioadă dificilă și parcă întreaga familie a fost urmărită de probleme de sănătate: întâi mama ei, apoi ea și acum Isabela. Fetița vedetei nu s-a simțit bine, așa că Oana n-a stat deloc pe gânduri și a dus-o imediat la spital pentru îngrijiri medicale. Medicul de gardă i-a făcut un test de coronavirus, iar rezultatul a ieșit negativ. Copila ar fi făcut o indigestie și a primit tratament pe care trebuie să-l urmeze acasă.

”Din păcate, în această dimineață, Isa nu s-a simțit bine la școală. M-am dus, am luat-o și am venit direct la spital la camera de gardă. Am nimerit să fie de gardă chiar doctorița ei, care o îngrijește de când era bebeluș. Testul COVID a ieșit negativ. Pare că are o indigestie, i s-a făcut un antivomitiv și tratament pentru acasă. Doamne ajută”, a mărturisit Oana Roman, pe Instagram.

Oana Roman are parte de momente grele

Sunt clipe când vedeta simte că nu mai poate. A avut parte de două săptămâni de foc, în care problemele nu i-au dat pace. Și-a găsit puterea în fiica ei și a mers mai departe. Oana Roman încearcă să față cu brio situațiilor neașteptate din ultimul timp. Ea a mărturisit, pe internet, că așteaptă să vină soarele și pe strada sa.

„Au fost grele ultimele două săptămâni. Mama, apoi eu, apoi Isa cu probleme de sănătate. Nu am mai multe probleme ca alții doar că eu nu mă feresc să le arăt. Așa e viața cu bune și rele și trebuie să trecem prin ele, căci alte opțiuni nu avem. Să vină soarele și căldura. Și așa vom putea să privim totul cu mai multă stare de bine”, este mesajul postat de vedetă, în mediul online.