Oana Roman, dezvăluiri despre banii câștigați din Instagram. Ce sumă îi intră lunar în conturi

Oana Roman a făcut dezvăluiri despre banii pe care îi câștigă din Instagram. Vedeta a spus adevărul despre suma care îi intră lunar în conturi.

De câteva luni bune, Oana Roman nu mai este implicată în niciun proiect de televiziune. Vedeta, însă, și-a canalizat toată energia spre social media. Pe Instagram, fiica lui Petre Roman are aproximativ 260.000 de euro de urmăritori.

Oana Roman își ține fanii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața ei, dar și cu noutățile care apar pe piață. Vedeta colaboreză cu diverse branduri și are contracte de imagine. Lunar, brunetei îi intră în conturi sume frumușele de bani și recunoaște că o duce foarte bine din punct de vedere financiar. (VEZI ȘI: OANA ROMAN A DAT CĂRȚILE PE FAȚĂ! AR PUTEA SAU NU SĂ TREACĂ VEDETA PESTE INFIDELITATE?!)

”Eu nu lucrez cu nicio agenție, nu am impresar, brandurile care vor să lucreze cu mine îmi scriu pe Instagram și îmi scriu mesaj sau îmi dau mail. Eu nu vreau să am un manager care să îmi dicteze mie ce să fac. Sunt foarte împăcată, am ajuns să câștig foarte bine din Instagram, deși am prețuri mai mici decât alții. Am venituri nu din multe contracte, dar din contracte care au devenit constante. Nu trăiesc doar din Instagram, dar instagramul a devenit o sursă importantă de venit pentru mine”, a spus Oana Roman în podcast-ul „Fără filtre”. Pe lângă banii câștigați din Instagram, vedeta mai scoate sume frumușele și din afacerea cu haine pe care și-a deschis-o în urmă cu un an.

Oana Roman, pregătită pentru o nouă intervenție

Oana Roman a trecut printr-o transformare spectaculoasă. A reușit să dea jos foarte multe kilograme, iar acum se simte bine în pielea ei. Are, însă, un singur complex. A rămas cu un exces de piele și grăsime pe abdomen. Motiv pentru care le-a dezvăluit fanilor că se va lăsa, cât de curând, pe mâna specialiștilor.

Partenera de viață a lui Marius Elisei va face abdominoplastie, o intervenție care presupune îndepărtarea excesului de piele, dar și de grăsime de la nivelul abdomenului inferior. Într-o serie de dezvăluiri pe Instagram, vedeta le-a spus fanilor care sunt cele mai mari dorințe care i-ar schimba viața major. (CITEȘTE ȘI: OANA ROMAN, ATAC DUR LA ADRESA PRODUCĂTORILOR DE LA KANAL D. CE ACUZAŢII A FĂCUT VEDETA: „I-AM RUGAT DIN TOT SUFLETUL SĂ NU…”)

”Aș face două lucruri: 1. Operația de abdominoplastie ca să scap de singurul complex pe care îl am. 2. Aș fi mai puțin directă, mai maleabilă, mai tolerantă cu anumite lucruri pe care nu le pot accepta încă”, a scris Oana Roman pe Instagram.