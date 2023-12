Oana Roman, dezvăluiri surprinzătoare! A plănuit în detaliu despărțirea de Marius Elisei, cu mult înainte ca aceasta să se întâmple

În urmă cu ceva timp, după o relație de 10 ani, Oana Roman și Marius Elisei și-au spus adio definitiv. Despărțirea nu a fost una pașnică și s-a lăsat cu scandal. Acum vedeta a făcut noi dezvăluiri despre separarea de tatăl fetiței sale și spune că a plănuit totul în timp și s-a chinuit să scape de Marius Elisei.

Relația dintre Oana Roman și Marius Elisei avea probleme de multă vreme, iar pentru o perioadă cei doi au încercat să repare lucrurile. Cea care a ajuns prima la concluzia că indiferent de ce s-ar întâmpla povestea nu are cum să mai continue a fost Oana Roman, așa că și-a dorit să pună punct definitiv. Însă, procesul despărțirii a fost unul lung și greoi, căci Marius Elisei nu ar fi avut de gând să plece niciodată de lângă vedetă, fapt ce a făcut-o pe Oana Roman să plănuiască totul în detaliu.

Oana Roman face parte din categoria vedetelor care vorbesc deschis cu fanii săi despre lucrurile din viața personală. Recent, o internaută a întrebat-o pe aceasta cum sau când a știut că nu mai merită să lupte pentru căsnicia ei, iar răspunsul Oanei Roman a fost unul surprinzător.

Vedeta a dezvăluit că în urmă cu mult timp a decis că trebuie să pună punct definitiv relației, însă Marius Elisei nu a fost receptiv și a refuzat despărțirea. Astfel, Oana Roman a început să clădească singură un „plan” de despărțire pe care l-a pus în aplicare în timp, până când a ajuns la rezultatul dorit.

Mai mult, aceasta a menționat că a știu că Marius Elisei nu o să accepte separarea până în momentul în care își va găsi o nouă parteneră, iar atunci când asta s-a întâmplat Oana Roma a fost cât se poate de fericită. Căci noua relație a bărbatului i-a adus, în sfârșit, liniștea de care avea nevoie.

„Eu am știut de mult că nu mai merită și totuși am mai încercat, știind că încerc degeaba, pentru că nu se mai putea. Cum am știut ce să fac?! Pur și simplu, am știut că trebuie să pun stop definitiv. Și asta a însemnat să-mi fac un plan prin care să reușesc să scap definitiv.

Am știut că nu voi scăpa decât dacă voi pune bariere și voi spune «nu» și mă voi izola complet de cealaltă persoană, astfel încât să o determin să plece de bunăvoie la un moment dat. Știam că nu va pleca decât dacă va găsi o altă victimă.

Până la urmă, lucrul ăsta s-a întâmplat și asta mi-a adus mie o mare liniște și o mare bucurie. Dar a fost un proces lung și foarte greu”, a povestit Oana Roman, în mediul online.