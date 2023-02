Oana Roman se simte vinovată! Vedeta regretă scandalul dintre ea și Marius Elisei: „ A fost totul greșit”

Oana Roman regretă întregul scandalul care a avut loc în ultima perioadă între ea și fostul ei soț, Marius Elisei. După ce au anunțat că s-au despărțit, între cei doi a pornit o serie de atacuri unul la adresa celuilalt și au făcut schimb de replici prin intermediul rețelelor de socializare. Iată ce spune fiica lui Petre Roman despre tot ceea ce s-a întâmplat.

După despărțire, Oana Roman și Marius Elisei și-au aruncat cuvinte grele, fie în mod direct, fie indirect prin intermediul rețelelor de socializare. În toată această perioadă, Oana Roman i-a ținut la curent pe toți fanii ei din mediul online, iar astăzi, vedeta a ținut morțiș să vorbească puțin despre tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile în viața ei și a fostului său partener.

Oana Roman regretă scandalul dintre ea și Marius Elisei: „Poate și eu am exagerat”

Fiica lui Petre Roman susține că a reflectat puțin asupra a tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă și susține că lucrurile au degenerat și s-a ajuns la o situație la care nu ar fi trebuit să se ajungă, motiv pentru care își cere scuze pentru partea ei de vină.

„Mai vreau să spun ceva, pentru că tot este duminică și este zi sfântă și este o zi în care trebuie să ne liniștim, în care trebuie să ne odihnim. Am stat și m-am gândit foarte serios zilele astea la tot ce s-a întâmplat, la tot ce s-a spus și cred că totul a fost greșit. Poate și eu am exagerat pentru că am fost pusă într-o situație foarte dificilă și m-am trezit singură cu prea multe pe cap și dacă am greșit, îmi cer scuze și vreau să încheiem”, a mărturisit Oana Roman, pe Instagram.

Oana își dorește să fie mai multă liniște în viața și susține că vrea să se oprească aici, din cauza faptului că nu vrea ca fiica ei să fie afectată în mod negativ de toate cele întâmplate.

„Mi s-au adresat cuvinte foarte urâte, poate și eu am spus cuvinte urâte, dar trebuie să încheiem pentru Isa, să fie liniște. Nu vreau să mai discut sau să mai dau curs unor speculații, sub nicio formă legat de tot ce s-a întâmplat. Atâta timp cât Isa își vede tatăl, eu sunt fericită și nimic altceva nu mai contează. M-a sfătuit aseară cu familia mea, care nu este de sânge, dar este de suflet și m-au ajutat foarte mult să înțeleg niște lucruri și da, am exagerat și eu, dar ce am primit înapoi a fost foarte greu. Așa că vreau să încheiem de tot, pentru totdeauna”, a mai adăugat aceasta.