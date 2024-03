Oana Roman și-a mutat de urgență fiica de la școala privată: „Mulți părinți s-au speriat”. Ce mesaj a primit de la conducerea unității de învățământ

Oana Roman a fost nevoită să-și mute fiica de urgență de la școala privată la care învăța. Isabela rămăsese singurul elev în clasă și părinții au fost notificați prin mesaj că unitatea de învățământ se va închide.

Inițial, în vara anului trecut, Oana Roman anunțase că fiica ei va învăța la o școală privată din Pipera. Isabela era extrem de încântată de această alegere inițială și lăuda modul de studiu al școlii în mediul online, dar se pare că lucrurile aveau să se schimbe.

Isabela se adaptase foarte bine la noul sistem de învățământ și se bucura de noii colegi. Oana Roman începuse chiar să colaboreze cu școala respectivă, predând elevilor lecții de bune maniere.

Pe una dintre rețelele de socializare, fiica lui Petre Roman a anunțat recent că a fost nevoită să-și mute de urgență fiica la o altă școală. Oana povestește că a primit un simplu mail în care a fost anunțată că unitatea de învățământ se va închide la sfârșitul anului școlar, fără nicio altă explicație.

Isabela a rămas singurul copil din clasă, deoarece ceilalți elevi au fost transferați de către părinți la alte instituții de învățământ. Vedeta afirmă că a primit această veste chiar în ziua în care își înmormânta mama. Fiica Oanei Roman și a lui Marius Elisei nu a fost deloc încântată de această schimbare, dar transferul la o altă școală era singura soluție.

„Acea școală s-a închis. Acum vreo două luni ne-au trimis un mail foarte sec, în care ne-au anunțat că școala se închide la sfârșitul acestui an școlar, fără vreo explicație. Nu ne-au chemat la vreo discuție. Mulți părinți s-au speriat și au început să transfere copiii de acum și Isa rămăsese singură într-o clasă în care erau oricum vreo 5-6 copii. Am fost obligată să-i caut o altă școală. A fost o perioadă foarte grea despre care nu am vorbit săptămânile astea. Pentru Isa este încă o schimbare pe care nu și-o dorea nici ea și nici eu. Această școală s-a dovedit a fi un eșec total, deși a fost prezentată ca fiind o chestia absolut excepțională. A trebuit să-mi asum”, a transmis Oana Roman pe pagina ei de Instagram.