Oana Zăvoranu a câștigat procesul cu Luis Lazarus. Cât va avea de recuperat diva

Oana Zăvoranu a câștigat procesul cu Luis Lazarus, în urmă cu câteva luni. Motivul pentru care actrița l-a dat în judecată pe prezentatorul TV este faptul că acesta a numit-o asasină.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Oana Zăvoranu a declarat că a câștigat procesul pe care îl avea cu Luis Lazarus.

„Foarte mulți escroci m-au ciordit de-a lungul timpului. Unul, în schimb, se numește Vasilică Țuțurică. Este numele real. Îmi datorează bani și nu pot să-l execut. Am hotărâre judecătorească. Am câștigat un proces pentru că m-a făcut «asasină» peste tot. Am de recuperat 15.000 de euro plus cheltuieli de judecată”, a declarat Oana Zăvoranu.

De ce nu își poate recupera Oana Zăvoranu banii de la Luis Lazarus

Luis Lazarus, născut Vasile Tuturigă, a decis să renunţe la numele lui real din cauza relaţiei dificile pe care a avut-o mereu cu tatăl lui. Bărbatul nu a fost niciodată apropiat de jurnalist, ba chiar a încercat să-l împiedice să urmeze studii superioare, pentru a fi pus să-l susţină financiar, relatează Libertatea.

Oana Zăvoranu a fost extrem de deranjată de jignirile care i-au fost aduse de Luis Lazarus, astfel că l-a dat în judecată. „Se numește Vasilică Țuțurică. Voi nu-l cunoașteți așa, pentru că lui îi este rușine de numele lui. El se numește Luis Lazarus. Luis are un dosar, un proces întreg pierdut. Procesul s-a încheiat definitiv de vreo 4 luni. Încerc să-l execut, dar n-are nici măcar o bicicletă pe numele lui. Eu vin și întreb, când tu ești nimeni în drum, cum poți să vii la televizor și să ai tupeu să spui că tu ai vrea să faci, să dregi”, a încheiat Oana Zăvoranu.

Sursa foto: Arhiva Cancan