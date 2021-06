Oficial! Festivalul Untold va avea loc în 2021. Care sunt datele anunțate de organizatori

Untold, unul dintre cele mai mari festivaluri din lume, îşi deschide porţile în 2021 și va dura patru zile și patru nopți. Organizatorii au anunțat că evenimentul se va desfășura anul acesta, în în perioada 9 – 12 septembrie, la Cluj-Napoca.

Reprezentanții UNTOLD au pus la dispoziția autorităților toate studiile științifice și rezultatele evenimentelor pilot organizate în străinătate, care demonstrează siguranța maximă a evenimentelor organizate cu acces doar pentru vaccinați, testați sau cei cu anticorpi.

De asemenea, Uniunea Europeană va aproba de la 1 iulie Certificatul Verde – Covid 19 care asigură aceleași 3 condiții: vaccin, certificat anticorpi sau test negativ (antigen sau PCR). Experiența, rigurozitatea și seriozitatea organizatorilor UNTOLD, alături de măsurile de maximă siguranță propuse, fac din evenimentul de la Cluj-Napoca cel mai sigur loc public din România în care se pot afla oamenii.

Inițial, organizatorii au fost sceptici

Confirmarea vine după ce în mai, organizatorii de festivaluri erau nemulțumiți de măsurile luate de autorităţi pentru spectacole. Normele de distanțare nu se pot aplică la cele două festivaluri de muzică, spunea Eduard Chereji, directorul de comunicare Untold și Neversea.

„Suntem nemulţumiţi de faptul că am discutat cu autorităţile până acum, am fost în grupurile de lucru, am propus soluţii care se pretează industriei noastre şi iată că după toate aceste întâlniri am primit un set de norme şi de măsuri care nu se pot aplica la evenimentele noastre, la evenimentele nimănui.

Cred că nicăieri în lume nu poţi să te gândeşti că organizezi un eveniment la care să asiguri doi metri pătraţi pentru fiecare persoană. Noi am propus un set de norme care odată aplicate, am transforma evenimentele în cele mai sigure locuri”, declara atunci la Aleph News Edy Chereji, director de comunicare Untold şi Neversea.

Ulterior, Dan Barna a anunţat la Digi24 că festivalurile şi concertele pot fi organizate din 1 iunie. Singura condiţie, spunea vicepremierul, este ca persoanele care participă la astfel de evenimente să fie vaccinate.

