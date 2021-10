Olimpia Melinte, momente grele pe platourile de filmare ale serialului „Vlad”! Ce a pățit actrița. „Am fost afectată…”

În urmă cu doar câteva luni, Olimpia Melinte a devenit mămică pentru a doua oară. La puțin timp după naștere, actrița s-a întors pe platourile de filmare ale serialului „Vlad”, iar acest lucru nu a fost tocmai ușor pentru ea.

Pe lângă faptul că în timpul filărilor, Olimpia Melinte era mereu cu gândul acasă, la bebelușul ei, actrița a mai avut câteva probleme din cauza faptului că s-a întors atât de repede pe platourile de filmare. Într-un interviu, aceasta a mărturisit că după naștere memoria sa nu mai era la fel de bună, iar eforturile depuse pentru a învăța scenariul erau mult mai mari.

„Da, una care a fost deja difuzată și mi-a dat bătăi de cap, din episodul 4, în care Eliza îi spune planurile lui Iordache. A fost o secvență grea, filmată destul de repede, dar cu probleme, mai ales că memoria după sarcină nu e atuul unei femei (n.r. – funcția cognitivă și memoria se diminuează în cazul femeilor însărcinate).

Înveți mai greu textul. Atunci îmi era greu dar acum e ok. Am fost afectată când am filmat pentru serial, au fost mici probleme”, a declarat Olimpia Melinte, pentru Click.

Olimpia Melinte, planuri de viitor

Serialul „Vlad” de la Pro Tv a ajuns la ultimul sezon, iar filmările se vor încheia curând. Olimpia Melinte a mărturisit că după finalizare proiectului vrea să ia o pauză și să stea cât mai mult în sânul familiei. Mai mult, actrița va publica și o carte pe care a scris-o alături de fiul său.

„Pentru mine urmează un pic de liniște împreună cu familia mea, pentru că fetița mea are nevoie de mama ei acasă. Și pe urmă urmează un lungmetraj în primăvară, până atunci sper că mă odihnesc.

Să văd, sunt în discuții dacă mai fac ceva iarna asta, pentru că terminăm la început de iarnă filmările. Și urmează să lansez prima carte pentru copii, pe care am scris-o în pandemie împreună cu fiul meu, se numește «Serilon Pantalon în țara amintirilor». Doar planuri cu familia și cariera”, a mai spus Olimpia Melinte.

