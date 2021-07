Om de afaceri din Iași, prins cu un permis de conducere fals. Bărbatul a fost condamnat la 2 ani de închisoare

Un om de afaceri din Iași a fost prins cu un permis de conducere fals. Magistrații din cadrul Judecătoriei Iași l-au condamnat pe Sergiu Florin Calinciuc la 2 ani de închisoare, cu suspendare, pentru conducere fără permis și uz de fals.

Pe 3 aprilie 2018, bărbatul a fost oprit în trafic. Acesta le-a prezentat polițiștilor permisul de conducere pretins a fi emis pe data de 8 decembrie 2012 de către statul belgian. Sergiu Florin Calinciuc a spus că a făcut școala de șoferi în Belgia, în 2012, și că, din câte știa el, permisul era valabil.

Le-a mărturisit oamenilor legii că a mai fost sancționat în trecut, dar nimeni nu i-a spus că permisul de conducere ar fi fost fals.

”Am făcut o școală de șoferi din Belgia, a cărei denumire nu o cunosc. Era o școală de șoferi din apropierea locuinței mele. Am făcut școala pentru obținerea unui permis de conducere, însă nu am documente prin care să fac dovada că am urmat cursurile acestei școli deoarece m-am mutat și nu le-am luat cu mine. De obținerea permisului de conducere s-a ocupat un cetățean care era instructor la școala de șoferi din Belgia, căruia i-am dat suma de 1.200 de euro. Pe 8 februarie 2012 am primit acest permis de conducere, emis de Primăria Fette, din Belgia”, a spus afaceristul ieșean în fața judecătorilor.

Astfel, magistrații din cadrul Judecătoriei Iași l-au condamnat recent pe Sergiu Florin Calinciuc la 2 ani de închisoare, cu suspendare, pentru conducere fără permis și uz de fals. Decizia instanței nu este însă definitivă.

”Inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, în cadrul uneia dintre entitățile subordonate Consiliului Local Vlădeni sau Primăriei Vlădeni. Dispune desființarea totală a înscrisului reprezentând permisul de conducere falsificat, pretins a fi emis de către autoritățile belgiene pe numele inculpatului Sergiu Florin Calinciuc”, au afirmat judecătorii ieșeni.