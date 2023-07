Omagiul adus de Ioana Dichiseanu pentru ”Zeița muzicii Fado”, la Lisabona, a captat atenția celui mai mare ziar din Portugalia! Imagini splendide din timpul recitalului

În data de 29 iunie 2023 a avut loc, la Lisabona, un concert-omagiu de muzică fado, în memoria Amaliei Rodrigues, „Zeița muzicii Fado”. De altfel, momentul artistic susținut de Ioana Dichiseanu a captat atenția celui mai mare ziar din Portugalia! Pe pagina oficială a Institutului Cultural Român din Lisabona au fost încărcate imagini splendide din timpul recitalului. Iată detaliile mai jos, în articol.

În cursul zilei de joi, 29 iunie 2023, la orele 18:30, a avut loc un concert-omagiu de muzică fado, la Casa Amaliei Rodrigues. Recitalul susținut de Ioana Dichiseanu nu doar că a înduioșat sufletele persoanelor care l-au ascultat, dar a captat și atenția celui mai mare ziar din Portugalia. În plus, pe rețelele de socializare, reprezentanții Institutului Cultural Român din Lisabona (ICR) au încărcat o serie de fotografii din timpul actului artistic.

Ioana Dichiseanu nu s-a aflat singură în fața spectatorilor, ci alături de artiștii portughezi António Neto (chitară clasică) și Luís Coelho (chitară portugheză). Omagiul adus Amaliei Rodrigues, „Zeița muzicii Fado”, a fost impresionant, iar jurnaliștii unuia dintre cele mai importante ziare din Portugalia, „Diario de Noticias”, au intervievat-o pe fiica marelui actor Ion Dichiseanu!

Ioana Dichiseanu, concert-omagiu pentru „Zeița Muzicii Fado”, în Portugalia

Ioana Dichiseanu a fost întrebată cum s-a îndrăgostit de muzica fado. Fiica actorului Ion Dichiseanu a mărturisit că „rădăcinile” iubirii față de muzica fado sunt din perioada copilăriei. De altfel, actorul a fost cel care i-a insuflat dragostea față de acest gen muzical și, în plus, tatăl ei a fost în casa Amaliei Rodrigues. În copilăriei, tatăl ei îi povestea de „Zeița muzicii Fado” și s-a arătat cu adevărat fascinată.

„Am început să manifest interes faţă de fado cu mulți, mulți ani în urmă, încă de copil. Dar la vremea aceea nici măcar nu-mi închipuiam că voi cânta cândva fado, ceea ce auzeam erau poveștile tatălui meu despre Amália Rodrigues. El a venit la un moment dat la Lisabona și s-a dus acasă la Amália, invitat de ea, și au făcut chiar și fotografii împreună, pe care le avea acasă, precum și două discuri cu autograf, pe care chiar m-am gândit să le aduc cu mine la acest concert de la Lisabona, aici, la Casa-Muzeu Amália Rodrigues, dar pe urmă, mărturisesc, mi-a fost teamă să nu se întâmple ceva la transport”, a povestit Ioana Dichiseanu, pentru Diario de Noticias.

Fiica actorului Ion Dichiseanu, îndrăgostită de muzica fado

De altfel, Ioana Dichiseanu a mai mărturisit că, deși nu vorbește limba portugheză, îi este foarte ușor să înțeleagă cuvintele și versurile pieselor.

„Pentru mine este foarte ușor să înțeleg cuvintele, versurile pieselor. Nu vorbesc portugheza, dar înțeleg majoritatea cuvintelor, deoarece cele două limbi sunt latine și au anumite asemănări. Noi avem doina, care este un cântec asemănător cu fado. Și cred că în fond suntem foarte asemănători, două popoare cu suflet latin, foarte sentimentale. Trăim mult pe baza emoțiilor, spre deosebire de alte culturi.

Cântam când eram mică. Dar când am devenit mamă, am făcut o pauză lungă în carieră. Când i-am spus soțului meu că începe să-mi fie dor să cânt, el m-a provocat să cânt fado. La început am ezitat, pentru că fado este foarte dificil. Nu este o muzică ușor de interpretat, pentru că nu este suficient să o cânți, trebuie să o simți. Dar acum am simțit-o și de aceea și cânt”, a mai spus Ioana Dichiseanu.

