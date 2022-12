Omul Denise Rifai, fără secrete și menajamente, într-un podcast de excepție: “Am două chestiuni pe care vreau să le termin odată în viața asta!”

Luna sărbătorilor vine cu liniște, dar mai ales cu surprize, iar podcastul „ALTCEVA cu Adrian Artene” va avea astăzi, 12 decembrie, o ediție cu totul specială. Denise Rifai este invitata săptămânii, într-o ediție de colecție. Printre subiectele abordate de moderatoarea TV se numără și cel al dorințelor pe care Denise Rifai își propune să și le materializeze. Pe larg, vedeta de la Kanal D vorbește despre dezideratele sale, dar și despre alte subiecte de mare interes, începând cu ora 19:00 pe canalul de YouTube „ALTCEVA cu Adrian Artene”.

Imaginea lui Denise Rifai este cea a moderatoarei care nu lasă loc de întors pentru invitații nevoiți să răspundă punctual întrebărilor adresate de jurnalistă. Însă podcastul „ALTCEVA cu Adrian Artene” va ilustra o altă față a omului din spatele profesiei. Publicul va descoperi o vedetă de televiziune extrem de jovială, cu dorințe și aspirații cât se poate de umane.

„Am două chestiuni pe care vreau să le termin odată în viața asta!”

Adrian Artene: Care este pasiunea ta ascunsă, una despre care nu ai vorbit niciodată?

Denise Rifai: Am două chestiuni pe care vreau să le termin odată în viața asta, vreau să învăț să schiez, să știu, domnule, să schiez. Am un domn, pe antrenorul meu se ski, de la Poiana Brașov, se chinuiește omul ăsta cu mine, nimic! Cumva cobor, dar nu.

Vreau, îmi doresc și trebuie să termin cu călăritul ăsta. Iubesc foarte mult caii, mi-e frică de câini, am câțiva ai prietenilor mei pe care îi iubesc. Dar iubesc caii, am iubirea asta, pasiunea asta cu caii, de mor. Eu dacă o să am vreodată o fetiță, mi-ar plăcea tare mult să facă echitație.

Adrian Artene: Am fost martorul unui asfințit în Iordania, în deșertul iordanian, Wadi Rum, am ascultat și povestea lui Lawrence al Arabiei care ajunge la Wadi Rum. Și da, am văzut acolo oameni care călăreau, erau băștinașii, beduinii, era un tablou de film!

Denise Rifai: Da, e mirific!

