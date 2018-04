Ordin de la „Bursuc” pentru meciul din Copou: „Victoria e singura soluție pentru a ne menține în lupta pentru titlu!”

Victorie e cuvântul de ordine la CFR Cluj înaintea duelului de astăzi din Copou cu CSM Poli Iași. Dan Petrescu, antrenorul principal al ardelenilor le-a cerut elevilor săăi să facă totul pentru a câștiga confruntarea din Moldova și a profita astfel de semieșecul FCSB-ului la Ovidiu cu Viitorul, scor 2-2.

Cu o victorie în jocul pe terenul formației pregătite de Flavius Stoican, CFR Cluj ar egala la puncte FCSB înaintea duelului direct de pe „Național Arena” de duminica viitoare.

„Victoria e singura soluție pentru a ne menține cu șanse în lupta pentru titlu. Ne așteptam ca finalul de campionat să fie unul tensionat. Cred că atâta timp cât va fi acest sistem nu se va știi campioana cu mult timp înainte. La Poli Iași nu au convins rezultatele din acest play-off, dar jocul a fost foarte bun, cu noi, cu Steaua și cu Viitorul. Au avut un meci mai slab la Craiova, dar sunt convins că își doresc să câștige meciurile rămase până la final. Iașiul are un lot foarte bun, cu străini de valoare, au un antrenor ambițios, care a jucat la cel mai înalt nivel și știe fotbal. La începutul anului, nimeni nu ar fi pariat că ei vor fi în play-off. Cred că își merită locul”, a declarat Dan Petrescu, antrenorul principal al CFR Cluj.

De partea cealaltă, Flavius Stoican, antrenorul formației CSM Poli Iași crede că elevii săi au forța de a produce astăzi surpriza și de a bloca CFR-ul.

„Ne aşteaptă o partidă foarte dificilă. CFR se bate pentru campionat, are jucători valoroşi, un antrenor deosebit, pleacă favoriţi. Noi vrem să facem o surpriză, să obţinem un rezultat favorabil. Sunt sigur că nu le va fi uşor clujenilor, pentru că noi, chiar dacă nu am obţinut punct în play-off, am avut destule momente bune de joc” a declarat Flavius Stoican.

Partida dintre CSM Poli Iași și CFR Cluj va avea loc de la ora 20:45, meciul fiind transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.

Programul etapei a VI-a play-off

Viitorul Constanța- FCSB 2-2

Duminică, 22 aprilie

ora 20:45 CSM Poli Iași- CFR Cluj

Luni, 23 aprilie

ora 20:45 Astra Giurgiu CSU Craiova

Clasament play-off

1 FCSB 6 4 2 0 11-4 42

2 CFR Cluj 5 2 3 0 6-4 39

3 CS U Craiova 5 2 2 1 5-3 34

4 Viitorul Constanța 6 2 2 2 8-6 30

5 Astra Giurgiu 4 0 1 3 2-7 23

6 CSM Poli Iaşi 4 0 0 4 2-9 20