Orsolya Barabas este adolescenta de 17 ani care a pierit în ruinele internatului din Odorheiu Secuiesc. S-a luptat 2 săptămâni pentru viața ei, în spital

Orsolya Barabas avea doar 17 ani. Aripile destinului i-au fost frânte, după ce peretele unui internat din Odorheiu Secuiesc s-a prăbușit. Astăzi, 9 ianuarie 2024, adolescenta s-a stins din viață, pe patul de spital. S-a luptat timp de două săptămâni pentru viața ei.

În data de 18 decembrie 2023, peretele unui internat din Odorheiu Secuiesc s-a prăbușit. În clădirea, veche de mai bine de un secol, se aflau adolescenți. Unii dintre ei învățau, alții dormeau. Printre copii se afla și Orsolya Barabas, o adolescentă în vârstă de 17 ani. Copila a ajuns la spital, în stare gravă, iar timp de două săptămâni s-a luptat pentru viața ei.

Când a fost scoasă de sub dărâmături, adolescenta era în stop cardio-respirator. A fost dusa imediat la spital, cu speranța că își va reveni. Medicii au făcut eforturi pentru a-i salva viața. Însă, marți, 9 ianuarie 2024, inima ei a încetat să mai bată. A murit pe patul de spital, în jurul orei 15:30. Orsolya este cea de-a doua victimă care și-a pierdut viața în urma incidentului din județul Harghita. Fusese internată la Secţia ATI Copii a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Târgu Mureş.

Incidentul a avut loc la data de 18 decembrie 2023. În cursul după-amiezii, peretele căminului s-a prăbușit, sub dărâmături fiind surprinși mai mulți adolescență. Patru victime au fost scoase de forțele de intervenție – trei adolescente și un băiat. David și Orsolya sunt cei doi adolescenți care au murit în urma incidentului dramatic din județul Harghita. David urma să împlinească vârsta de 18 ani în preajma Crăciunului. Când incidetul avusese loc, David dormea. Colegul său de cameră a oferit declarații, la momentul respectiv.

„Eu am plecat cu trei minute înainte de a se prăbuși căminul. La ora 15.50 eram înăuntru, la 15.52 am plecat și la și 55 deja ma sunau că ce s-a întâmplat, că s-a prăbușit căminul. Eu am gândit că a căzut ceva din perete, o întâmplare minoră, dar s-a prăbușit toată camera.

Nu era nimeni în cameră în afară de David, care dormea deasupra mea. La urmă toți spuneau că David este înăuntru, mă gândeam că poate a adormit și nici nu putea să audă dacă a crăpat ceva, pentru că avea și căștile pe urechi.

Era un copil bun, cu suflet foarte bun! Îmi este prieten de demult, anul trecut am fost colegi de cameră, a fost un băiat foarte bun! Eu am fost ultimul care a vorbit cu el… Cum am spus, la ora 15:50 am plecat și la minutul 55 deja era clădirea căzută”, a declarat Laszlo Barna, potrivit antena3.ro.