Otilia Bilionera, primele declaraţii după ce a fost cerută în căsătorie: “Nu a venit în genunchi…”

Otilia Bilionera trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Artista a fost cerută în căsătorie și deja pregătirile pentru marele eveniment au început.

Vedeta a avut parte de o cerere în căsătorie ceva mai intimă. După unul dintre concertele pe care aceasta l-a susținut, iubitul ei s-a aşezat în genunchi şi a scos inelul în timp ce se retrăgeau în cameră.

“Am avut un concert de ziua mea şi, imediat după ce am susţinut concertul, iubitul mi-a făcut surpriza. Nu a venit în genunchi pe scenă pentru că voiam să fie un moment doar al nostru, să nu ne facă poze fanii. M-a cerut în cameră. Împreună cu echipa am zis să ne retragem în cameră şi, în drum, m-a întrebat dacă sunt pregătită pentru o viaţă alături de el. Buchetul pe care l-am prins la nunta lui Brighi mi-a adus noroc. Echipa mi-a luat-o înainte şi el a început să mă întrebe. Apoi, a scos inelul. Toate echipa a fost ascunsă după perdele. Filma… A fost un moment foarte important pentru mine”, a declarat Otilia Bilionera la o emisiune tv.

Cei doi s-au cunoscut la o petrecere, în luna septembrie. Deşi nu au foarte mult timp împreună, cei doi au decis că nu mai pot sta unul fără celălalt. Mai mult decât atât, îndrăgostiții vor organiza două nunți, una moldovenească şi una arăbească.

“L-am cunoscut la o petrecere în septembrie. Am ţinut legătura, am mai vorbit… Mi-a dedicat toată noaptea o piesă. E afacerist. Din prima clipă a fost o chimie destul de mare între noi. Suntem de nedespărţit. Am primit o rochie de mireasă cadou, dată de un primar din Turcia. E o rochie foarte specială, s-a lucrat două luni la ea. La un alt concert din Turcia am primit zestre. El este jumătate român, jumătate arab, din Liban. Noi vrem să facem două nunţi. Una arăbească şi una moldovenească.”, a mai spus Otilia.