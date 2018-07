Ovidiu Hoban: „A fost un meci dezastruos!”

Cu toate că au avut o evoluție modestă în prima manșă a celui de-al doilea tur preliminar al Champions League în meciul pierdut pe teren propriu cu Malmo, scor 1-0, ardelenii sunt convinși că pot remonta handicapul în retur și pot obține calificarea în play-off-ul competiției.

Mijlocaşul echipei CFR Cluj, Ovidiu Hoban, a recunoscut superioritatea celor de la Malmo însă a spus că în retur lucrurile vor sta altfel.

„A fost un meci dezastruos. N-avem ce face decât să mergem înainte. Trebuie să analizăm ce am greşit, iar la retur să arătăm mai bine. Din păcate, a fost o neatenţie, a fost o greşeală în lanţ şi ei au ştiut să speculeze acest lucru. Din păcate, noi n-am speculat greşelile lor şi din păcate, drept dovadă, am şi pierdut. Se vede, au un alt ritm de joc. Sunt angrenaţi în campionat, au multe meciuri jucate şi s-a simţit acest lucru. Simt mai bine poarta, spaţiile le simt mai bine, dar vom încerca la retur să arătăm mai bine şi, de ce nu, să ne calificăm. Ar fi o dezamăgire dacă nu ne-am califica. Vom lupta pentru acest lucru. Poate că nu suntem la cel mai înalt nivel, dar vom munci şi vom arăta o altă faţă începând cu următorul meci, sâmbătă, la Călăraşi”, a declarat Ovidiu Hoban.

La rândul său, Alex Ioniță a spus că ceea ce s-a întâmplat în Gruia a fost un simplu accident, dând asigurări că CFR-ul se va califica în Suedia.

„Sunt sigur că vom face o figură foarte bună în retur. În această seară cred că am fost puţin temători din cauza mizei meciului. Trebuie să mergem acolo şi să jucăm de trei ori mai bine decât ei. Am încredere că ne vom califica. Au alt ritm de joc, au avut mai multă încredere decât noi. Trebuie să strângem rândurile, să vedem unde am greşit şi să mergem acolo să câştigăm”, a spus Alex Ioniță.

În urma înfrângerii cu 1-0 de pe teren propriu, CFR Cluj pleacă cu șansa a doua la calificare în returul de peste o săptămână din Suedia. În cazul în care vor fi eliminați de cei de la Malmo din Champions League, ardelenii își vor continua aventura în Europa League.