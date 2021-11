Ovidiu Lipan Țăndărică nu și-a cunoscut până acum nepotul. Copilul are doi ani

Ovidiu Lipan Țăndărică a mărturisit că nu și-a cunoscut până acum nepotul. Artistul îl va vedea abia peste două luni, când plănuiește să meargă la fiul lui în Germania, acolo unde s-a stabilit cu familia.

Ovidiu Lipan Țăndărică este foarte mândru de fiul lui, care a reușit să-și construiască o carieră în Germania, stabilindu-se acolo împreună cu mama lui, soția și copilul.

”Alexander este un super băiat, vorbește cinci limbi, cântă la chitară, a studiat în Olanda. Și-a făcut trupa lui, albumul lui, avem o legătură foarte strânsă”, a spus Ovidiu Lipan Țăndărică la Antena Stars.

De ce nu și-a cunoscut până acum nepotul

Cântărețul în vârstă de 68 de ani a mărturisit că situația epidemiologică, dar și programul său artistic foarte încărcat, fiind și toboșar și actor, l-au împiedicat să își cunoască până acum nepoțelul.

Artistul își dorește să-și viziteze fiul peste două luni, timp de zece zile.

”Eu nu am putut să-mi văd nepoțelul din cauza situației pandemice. O să mă duc să stau așa vreo zece zile, prin ianuarie. Până atunci ne vedem pe tot ce înseamnă social-media.

Mă bucur mult de Jonathan, nepoțelul meu, are un an și șase luni, urmează să ne strângem în brațe, îmi cunoaște vocea, deși nu ne-am cunoscut. Seamănă mult cu mama lui Alexander, are ochii ei.

Nici nu mă văd ca bunic, o să fie ceva (nr. întâlnirea cu nepotul)… foarte ciudat, nu am sentimentul ăsta neapărat, încă îmi trăiesc viața de artist”,a mai adăugat celebrul artist.