(P) Fortuna a plătit cel mai mare câștig la pariuri, din România

Fortuna a plătit, la începutul lui 2023, cel mai mare câștig la pariuri din România. Suma se ridică la aproape 2 milioane de euro și a fost câștigată de un parior din Horezu, județul Vâlcea.

Finalul de 2022 a fost unul extrem de inspirat pentru un parior din Horezu, județul Vâlcea. Pe 28 decembrie a intrat într-o agenție Fortuna și a plasat bilete cu miza minimă de 1 leu. Tichetele conțineau nu mai puțin de 30 de evenimente.

Au urmat două zile de emoții, dar toate cele 30 de pronosticuri din baschet, volei și fotbal au ieșit „verzi” și câștigul total s-a ridicat la 15.500.000 lei, adică peste 3 mililoane de euro. După impozitare, inspiratul parior a rămas cu un castig net total de 9.766.550 lei, aproape 2 milioane de euro.

„Din prima zi am simțit că biletul va fi câștigător. A fost parcă ceva divin. Pe parcursul celor două zile am avut emoții foarte mari. Vineri seară (nr. 30 decembrie 2022) am aflat că am câștigat și nu am putut dormi toată noaptea” a recunoscut Dragoș.

„Acum m-am liniștit, dar primesc în continuare foarte multe mesaje. Nu știu ce o să fac cu banii, dar abia aștept să plec într-o scurtă vacanță pentru că am avut un an destul de greu. Mă gândesc să-mi achizitionez o casă și o mașină, dar toate la timpul lor” a mai declarat câștigătorul.

