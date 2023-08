(P) Promoția vedetă în cazinoul online! 250 rotiri gratuite la jocurile Pragmatic Play pe Superbet

Noua lună de vară vine cu distracții noi și cu bucurii noi pentru cine își deschide cont în august să joace în cel mai generos cazinou online din România, cazinoul online Superbet.

Tocmai s-a câștigat acum câteva zile un jackpot de aproape 10.000.000 lei (da, ai citit bine, aproape 2 milioane de euro plătite de Superbet unui jucător norocos).

Noile jocuri cu Jackpot, senzația verii te cheamă să le încerci!

Promoția e simplu de înțeles și vă puteți bucura de ea și tu și prietenii tăi. Tot ce trebuie făcut e acest lucru: înregistrare pe Superbet accesând acest link , verificare identitate și 100 de rotiri gratuite vor fi încărcate automat în contul online; după prima alimentare de minimum 30 lei, se mai acordă gratuit alte 150 de rotiri gratuite!

Jocurile Pragmatic cu Jackpot Pragmatic sunt de supersucces

Vorbim despre jocuri cu fructe, jocuri tematice (cu Egiptul Antic, cu Zei, cu personaje simpatice și norocoase), jocuri cu Megaways și jocuri în care următorul spin poate fi cel care te duce spre Jackpot!

Ele au secțiunea lor în site și în aplicația de jocuri Superbet și sunt 10 la număr: Book of Tut, The Dog House, Sweet Bonanza, Big Bass Bonanza, Gates of Olympus, Fruit Party, The Dog House Megawatts, Big Bass Splash, Starlight Princess și Sugar Rush.

