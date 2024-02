„Păcatul” dureros din tinerețea Mirelei Vaida, de la Acces Direct. Vedeta a recunoscut că a plecat de acasă împotriva dorinței părinților

Până să ajungă prezentatoare TV, actriță și cântăreață, Mirela Vaida (41 de ani) a avut de înfruntat mai multe obstacole. Poate cel mai dificil moment a fost în tinerețe, atunci când a fost nevoită să treacă peste cuvântul părinților ei. Din dorința de a-și vedea visul devenit realitate, moderatoarea TV a făcut tot posibilul să nu se abată de la drumul ei.

Se poate spune că Mirela Vaida trăiește viața la care a visat încă de când era copil. Moderatoarea TV a plecat din casa părintească la vârsta de 21-22 de ani, cumva împotriva tatălui ei. Privind în urmă, actrița își amintește că părintele ei a fost destul de ferm atunci când ea și-a exprimat dorința de a se afirma în fața camerelor de filmat.

”Eu am plecat de acasă la 21-22 de ani, cumva împotriva părinților mei, mai ales a tatălui meu, care a fost destul de supărat pe mine, a acceptat foarte greu plecarea mea. Sigur, eu sunt și sora mai mare, mai am un frate mai mic cu doi ani și jumătate, și cumva eram deschizătoarea de drumuri”, a spus Mirela Vaida, în cadrul unui interviu.

Prezentatoarea de la Acces Direct a luptat pentru visul ei, chiar dacă tatăl ei își dorea cu totul altceva pentru ea. Fiind o elevă eminentă, olimpică pe județ, cu multe premii câștigate la olimpiadele de limba română, părinții ei își doreau ca ea să urmeze o carieră alături de familia ei, la Iași.

”Eu am fost o elevă eminentă și tatăl meu se mândrea cu mine, am fost olimpică pe județ, am fost și olimpică națională cu niște premii speciale la română, ceea ce trebuie să fac în fiecare zi. Tatăl meu nu ar fi vrut să plec de acasă, a vrut să rămân acolo, la Iași, și să-mi fac acolo un viitor, dar eu am vrut pentru mine mai mult, am simțit că vreau să plec de acasă, să am libertate”, spunea Mirela Vaida.