Papură digeră greu eliminarea din Europa League: „Craiova a fost echipa care merita calificarea!”

Corneliu Papură, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova, nu a recunoscut supremația celor de la AEK Atena care s-au calificat cu scorul general de 3-1 în fața formației sale.

Papură a afirmat că, după asppectul jocului prestat de elevii săi, Craiova ar fi fost echipa care merita să se califice în play-off-ul Europa League.

„Meritam să înscriem minimum 4 goluri, nu am dominat niciodată așa de clar vreo echipă de când a început campionatul. Ne-am creat ocazii imense, greu de ratat, și totuși nu am reușit să marcăm. Am meritat un 11 metri, mi se pare un rezultat nedrept, mai ales ținând cont de jocul prestat și de efortul jucătorilor. Craiova a fost echipa care merita calificarea, având în vedere situațiile foarte clare. AEK Atena a tras de timp pe teren propriu, nu credeam că va face așa ceva, dar așa a fost. Au tremurat, i-am pus sub presiune. Sunt mândru de jucătorii mei, fotbalul este nedrept. Calificarea s-a pierdut în ambele meciuri, ne-am temut prea mult, în tur, de o echipă pe care o consideram superioară”, a declarat Corneliu Papură, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova.

Pentru olteni urmează un duel extrem de important în Liga în Moldova cu FC Botoșani. Corneliu Papură, antrenorul principal al Universității își joacă practic postul pe „Municipal” un eventual eșec urmând ar duce foarte probabil la despărțirea Universității de tehnicianul care este din ce în ce mai contestat atât de suporteri cât și de presa din Bănie.

Cel mai elocvent exemplu în acest sens este faptul că ziariștii olteni au protestat la conferința de presă premergătoare duelului de la Atena cu AEK din Europa League, jurnaliștii tratându-l cu indiferență pe Papură, niciun reprezentant al mass-mediei nepunându-I nicio întrebare principalului oltean, conferința terminându-se în consecință în mai puțin de două minute.