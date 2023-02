Ne apropiem cu pași repezi de Postul Paștelui, iar podcastul „ALTCEVA cu Adrian Artene” a pregătit o ediție cu totul și cu totul specială avându-l ca invitat pe părintele Vasile Ioana! Parohul bisericii „Sfântul Nicolae Dintr-o Zi”, aflată în apropierea Pieței Universității din Bucureşti, a scos la iveală detalii uluitoare despre industria cerșetoriei din Capitală. URMĂRIȚI AICI EDIȚIA INTEGRALĂ A PODCASTULUI CU PĂRINTELE VASILE IOANA!

În cadrul interviului realizat de Adrian Artene, parohul bisericii „Sfântul Nicolae Dintr-o Zi”, aflată în apropierea Pieței Universității din Bucureşti, a vorbit despre cele două fapte bune realizabile în Postul Paștelui. Cea a rugăciunii, dar și cea a dăruirii celor care sunt lipsiți de ajutor.

Părintele Vasile Ioana a menționat că fapta bună trebuie făcută cu cap și nu trebuie încurajată industria cerșetoriei din București. Mai mult decât atât, o persoană care-și face veacul la colțul bisericii „Sfântul Nicolae Dintr-o Zi” i-ar fi dezvăluit parohului că suma de bani pe care o face într-o lună, din cerșit, se ridică la peste 2.000 de euro!

„N-ar trebui să încurajăm industria de cerșetorie a Bucureștiului„

Adrian Artene: Ați vorbit despre Post ca despre o pasăre și despre aripile Postului și ați spus că fapta cea bună făcută în taină, cu discreție, e una dintre aripi și cealaltă este rugăciunea.

Părintele Vasile Ioana: Acum, ce vreau să vă spun legat de Post este că e bine să citim câte o catismă din psaltire. Psaltirea lui David. Ne dă o mare putere, dar rugăciunea pe care o avem de la duhovnic trebuie să o ținem de faptă bună. De ce?! În perioada asta ar trebui ca fiecare dintre noi să dăruim celor care au mare nevoie.

Mulți vor bani pentru a-și cumpăra alte chestii. Și eu am metoda următoare: cumpăr mâncare, mâncarea o mănâncă, dar nu ce vreau eu să-i dau. Mă duc la magazin cu 50 de lei, ce vrea ea… să cumpere. Pentru că aici iar e o problemă. Că dăm din dulap sacourile alea mai purtate și ăla nu poartă ce vrei tu să poarte. De aceea, pune-te în slujba faptei bune așa: vine să-ți spună să-și achite curentul. „Băi, dă-mi mie factura că-ți plătesc eu”. Plătește tu o factură a unui amărât. Tu direct. Că el, sărmanul, are alte priorități. Unii-și iau droguri, unii… De aceea, în fața industriei ăsteia de cerșetorie, răspunsul nostru ar trebui să fie că noi n-ar trebui să încurajăm industria de cerșetorie din București. Am unul acolo la colț, la biserică, mi-a zis: „Părinte, eu câștig peste 100 de milioane pe lună. Până la 120 de milioane pe lună din cerșit”. De ce?! Pentru că el nu muncește și doar are un tupeu fără margini, s-a ajuns până într-acolo, am un actor la mine, am șase teatre împrejur, că a deschis portofelul și cerșetorul lua el de acolo. Totuși, prea de tot. Ce înseamnă asta?! Înseamnă că noi n-ar trebui să încurajăm industria de cerșetorie a Bucureștiului și a celor care-i trimit în stradă pe acești oameni, care sunt niște ticăloși mai mari. Dar noi ar trebui să facem fapta bună cu cap.

