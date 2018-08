Pariurile zilei: Câștiguri consistente sâmbătă și duminica! Pornim în forță într-o nouă săptămână » Luni, 10 selecții!

Am avut parte de un weekend pe cinste, în cadrul căruia am înregistrat nu mai puțin de 14 pronosticuri corecte. Bilanțul de senzație a venit în ziua de duminică, atunci când nouă dintre cele zece propuneri au fost ”înverzite”, aducându-ne un profit considerabil.

Ponturile câștigătoare ale weekend-ului:

Sâmbătă:

CEARA – ATLETICO PR SUB 2.5 GOLURI COTA 1.54 (0-0)

BOURNEMOUTH – CARDIFF SUB 3 GOLURI ASIATIC COTA 1.41 (2-0)

NANTES – AS MONACO GAZDELE MARCHEAZĂ COTA 1.39 (1-3)

SEPSI – POLI IAȘI 1X&0-3 GOLURI COTA 1.41 (3-0)

FENERBAHCE – BURSASPOR 1 COTA 1.38 (2-1)

Duminică:

RIJEKA – HAJDUK SPLIT GG COTA 1.83 (1-1)

TEPLICE – SPARTA PRAGA PESTE 2 GOLURI ASIATIC COTA 1.60 (0-4)

ARSENAL – MANCHESTER CITY X2&2+ COTA 1.42 (0-2)

LYON – AMIENS GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.43 (1-0, 2-0)

PSG – CAEN GAZDELE MARCHEAZĂ ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.38 (2-0, 3-0)

CATANIA – VERONA 1X COTA 1.57 (2-0)

CAGLIARI – PALERMO CAGLIARI ÎNSCRIE PRIMUL GOL COTA 1.66 (1-0, 2-1)

DE GRAAFSCHAP – FEYENOORD GAZDELE MARCHEAZĂ COTA 1.37 (2-0)

GAZ METAN MEDIAȘ – FCSB GAZDELE MARCHEAZĂ COTA 1.56 (1-3)

Pariurile zilei

Astăzi, punem din nou accentul pe fotbalul european. Epilogul rundei din Liga 1 propune un meci tare în ”Ștefan cel Mare”, între Dinamo și Viitorul, duel în care vom merge pe mâna elevilor lui Florin Bratu. Și în Liga a 2-a avem parte de un joc interesant, două dintre pretendentele la promovare, Chindia și ”U” Cluj, urmând a se înfrunta în derby-ul etapei. Trecem în revistă și ponturi din Rusia, Brazilia, Suedia, dar și din cadrul unor fronturi interne mai degrabă ”exotice”. Pariem în general pe goluri, analizăm și mizăm inteligent, fără complicații, pentru a bifa noi câștiguri! Succes, tuturor!

CHINDIA TÂRGOVIȘTE – ”U” CLUJ 1X COTA 1.41

DINAMO BUCUREȘTI –VIITORUL 1 CU HA (0) COTA 1.57

DINAMO BUCUREȘTI –VIITORUL 2+ COTA 1.30

JONG FEYENOORD – JONG EXCELSIOR GG COTA 1.41

NORRKOPING – HAMMARBY GG COTA 1.57

FC KOLN – UNION BERLIN 1X&0-3 GOLURI COTA 1.51

PORTIMONENSE – BOAVISTA PAUZĂ SAU FINAL X COTA 1.57

VIKINGUR REYKJAVIK – BREIDABLIK 3+ COTA 1.65

RUBIN KAZAN – ZENIT ST. PETERSBURG GG COTA 2.10

FLUMINENSE – INTERNACIONAL 1X COTA 1.53