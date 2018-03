Pariurile zilei: Ieri, super PROFIT! Astăzi vă propunem 12 ponturi »»

După câteva zile în care am înregistrat profit indiferent de ”subțirimea” ofertei fotbalistice de care am avut parte, ieri am repetat figura: 7 din cele 8 pronosticuri oferite din fotbal au fost câștigătoare! Indiferent că am analizat meciurile din Liga 1, Bundesliga, Ligue 1, La Liga sau alte fronturi secundare ale Europei, mizând pe variante complexe, am ”înverzit” propuneri în cote excelente, până la valori de 1.83. Un al 8-lea pariu câștigător este în așteptare. Am investit și pe semifinala Halep – Osaka de la Indian Wells, pronosticul nostru fiind pe minimum 21 de gameuri în meci. La ora redactării acestui articol, scorul confruntării era de 1-0 la seturi (6-3) în favoarea japonezei.

Ponturile câștigătoare ale zilei de vineri:

JUVENTUS BUCUREȘTI – ACS POLI TIMIȘOARA 1X COTA 1.50 (1-0)

AS MONACO – LILLE 3+ COTA 1.55 (2-1)

FREIBURG – STUTTGART 1-3 GOLURI ÎN MECI COTA 1.37 (1-2)

FOGGIA – CESENA GOL CESENA COTA 1.42 (2-1)

LEVANTE – EIBAR PESTE 8.5 CORNERE COTA 1.42 (4-5)

JONG AZ – ALMERE CITY 3+ COTA 1.44 (4-1)

SETUBAL – PORTIMONENSE GG COTA 1.83 (1-1)

HALEP – OSAKA PESTE 20.5 GAME-URI COTA 1.80 (?)

Astăzi țintim la fel de sus! Având în față o ofertă fotbalistică mult mai bogată, suntem setați încă o dată pe profit. Analizăm cu strictețe fiecare eveniment în parte, pentru a evita surprizele. Filtrăm din nou principalele fronturi ale Europei, de la Premier League, FA Cup și Serie A și până la Eredivisie, Super Liga Elveției sau play-out-ul Ligii 1. Extragem exclusiv variantele în care avem mare încredere și le adunăm în acest pachet de 12 pronosticuri. Succes, tuturor!

UDINESE – SASSUOLO 1 CU HA (0) COTA 1.55

SPAL – JUVENTUS PESTE 2 GOLURI ASIATIC COTA 1.50

AUGSBURG – WERDER BREMEN X2 COTA 1.60

LIVERPOOL – WATFORD 3+ COTA 1.44

SWANSEA – TOTTENHAM 2 COTA 1.48

WOLFSBURG – SCHALKE 2 CU HA (0) COTA 1.55

GAZ METAN MEDIAȘ – CONCORDIA CHIAJNA 1 CU HA (0) COTA 1.67

FC BOTOȘANI – DINAMO BUCUREȘTI 2-4 GOLURI COTA 1.57

PSV – VENLO 1 CU HA (-1.5) COTA 1.65

ST. GALLEN – GRASSHOPPERS 1 CU HA (0) COTA 1.68

REAL SOCIEDAD – GETAFE 1 COTA 1.72

FENERBAHCE – GALATASARAY GG COTA 1.63