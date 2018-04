Pariurile zilei: Profit excelent ieri! Acumulăm noi câștiguri cu partidele din UEFA Champions League și Serie A

Ieri am făcut din nou senzație! Pe plus ne-au adus în special ponturile oferite din UEFA Champions League și Serie A, câștigătoare în proporție de 100%! Am ivestit pe variantele x2 și gazdele minim 4 cornere în disputa de la Torino, dar și pe un pont 2-4 goluri, perfect pentru întâlnirea Sevilla – Bayern Munchen. ”Verde” a fost și predicția sub 2.5 goluri (cota 1.57) in meciul FC Botosani – Dinamo, restanță din prima etapă a play-out-ului Ligii 1. Deși au evoluat cu un mai om puțin pe teren aproape o repriză, după eliminarea lui Salomao, ”alb-roșii” s-au impus, grație reușitei semnate de Moldoveanu în minutul 82.

Ponturile câștigătoare ale zilei de marți:

JUVENTUS – REAL MADRID X2 COTA 1.45 (0-3)

JUVENTUS – REAL MADRID GAZDELE PESTE 3.5 CORNERE COTA 1.52 (5)

SEVILLA – BAYERN MUNCHEN 2-4 GOLURI COTA 1.55 (1-2)

ATALANTA – SAMPDORIA 3+ COTA 1.67 (1-2)

UDINESE – FIORENTINA 2-4 GOLURI COTA 1.57 (0-2)

GENOA – CAGLIARI 1-3 GOLURI COTA 1.36 (2-1)

FC BOTOȘANI – DINAMO SUB 2.5 GOLURI COTA 1.57 (0-1)

BRESCIA – ENTELLA 1 CU HA (0) COTA 1.46 (0-0, cota 1.00)

Menținându-ne pe același trend ascendent, suntem convinși că putem obține o nouă doză considerabilă de profit. Ne axăm pe ultimele meciuri tur din sferturile UEFA Champions League, acolo de unde oferim câte două ponturi pentru partidele de cinci stele programate: Barcelona – AS Roma și Liverpool – Manchester City. Profităm și de calupul de patru dispute din cadrul etapei restante din Serie A, mai ales acesta vine cu un nou episod incendiar din ”Derby della Madonnina”. Pontul nostru pentru Milan – Inter are cota 1.87.

Completăm pachetul de 10 pronosticuri cu sugestii din Ligue 1 și Premiership, prima ligă scoțiană de fotbal. Varianta de pariere propusă la jocul Celtic – Dundee FC are cota 2.30!

Succes, tuturor!

BARCELONA – AS ROMA 3+ COTA 1.50

BARCELONA – AS ROMA GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.41

LIVERPOOL – MANCHESTER CITY X2 COTA 1.47

LIVERPOOL – MANCHESTER CITY GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.52

BENEVENTO – VERONA 2-4 GOLURI COTA 1.54

CHIEVO – SASSUOLO SUB 2.5 GOLURI COTA 1.61

AC MILAN – INTER GG COTA 1.87

TORINO – CROTONE 2-4 GOLURI ÎN MECI COTA 1.48

RENNES – MONACO AMBELE MARCHEAZĂ COTA 1.69

CELTIC – DUNDEE FC 3-4 GOLURI ÎN MECI COTA 2.30