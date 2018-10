Pariurile zilei» Profităm pe partidele din UEFA Europa League! Aici, setul de zece selecții pentru ziua de joi

Ieri am ”înverzit” majoritatea pronosticurilor serii din UEFA Champions League, indiferent că am mizat pe rezultate finale, goluri, cornere sau chiar și marcatori. Am propus câte două ponturi pentru partidele celor de la PSG și Inter, iar rezultatele pozitive nu au încetat să apară, chiar și pe căi multiple.

Ponturile câștigătoare ale zilei de miercuri:

PSG – STEAUA ROȘIE BELGRAD PSG CÂȘTIGĂ AMBELE REPRIZE COTA 1.54 (4-0, 6-1)

PSG – STEAUA ROȘIE BELGRAD NEYMAR (PSG) MARCHEAZĂ COTA 1.44 (3 goluri Neymar)

ATLETICO MADRID – CLUB BRUGGE OASPEȚII SUB 3.5 CORNERE COTA 1.56 (2)

PSV – INTER PESTE 9.5 CORNERE COTA 1.54 (5-5)

PSV – INTER 2 CU HA (0) COTA 1.71 (1-2)

TOTTENHAM – BARCELONA GG COTA 1.56 (2-4)

Așadar, astăzi ne axăm exclusiv pe confruntările din UEFA Europa League. Nu mai puțin de 24 de partide din cadrul etapei a 2-a a grupelor UEL ne stau la dispoziție, iar noi suntem pregătiți să scoatem cele mai bune pronosticuri din aceste dispute. Mergem pe mâna favoritelor AC Milan și Zenit Sankt Petersburg în disputele cu Olympiakos, respectiv Slavia Praga. Avem, de asemenea și o serie de meciuri echilibrate, al căror deznodământ ar putea furniza destule surprize pariorilor, de aceea vom alege să pariem prudent. Bineînțeles, Europa League este una dintre cele mai spectaculoase competiții, iar scenariile golurilor de ambele părți nu au cum să lipsească. Tocmai de aceea, mizăm inclusiv pe o cotă de 2.00 în primul duel al serii, cel dintre Astana și Rennes. Succes, tuturor!

ASTANA – RENNES GG COTA 2.00

AC MILAN – OLYMPIAKOS 1 COTA 1.45

QARABAG – ARSENAL PESTE 8.5 CORNERE COTA 1.56

ZENIT – SLAVIA PRAGA 1X&2+ COTA 1.45

SPARTAK MOSCOVA – VILLARREAL 2-4 GOLURI COTA 1.57

EINTRACHT FRANKFURT – LAZIO PAUZĂ SAU FINAL X COTA 1.65

BATE – PAOK PAUZĂ SAU FINAL X COTA 1.55

MALMO – BEȘIKTAȘ GG COTA 1.80

RANGERS – RAPID VIENA PAUZĂ SAU FINAL X COTA 1.65

STANDARD LIEGE – AKHISAR GENCLIK SPOR GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.64