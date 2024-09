Paula Chirilă își învață fiica să se chibzuiască. Cât de cheltuitoare este Carla? „Mă descurc cu provocările”

Paula Chirilă se dedică în totalitate educației fiicei sale, având în vedere că a divorțat de tatăl ei acum câțiva ani și este mamă singură. Actrița reușește să echilibreze rolul de mamă cu cel de prietenă pentru Carla, ghidând-o să facă alegeri responsabile în viață.

Actrița are o relație strânsă cu fiica ei și face eforturi pentru a face față provocărilor adolescenței. Educația financiară este o preocupare majoră pentru actriță acum, deoarece încearcă să o învețe pe Carla să fie echilibrată în ceea ce privește cheltuielile.

„Învăț și eu treptat să mă descurc cu provocările, îmi aduc aminte de mine cum eram. Nu eram rebelă, dar nici cel mai liniștit copil. Eram așa cum sunt toți copii. Pe Carla o văd tot ca pe un copil, chiar dacă ea e domnișoară.

Încerc să țin pasul cu ea și cu tot ce își dorește și cu tot ce vede în jur la ceilalți, să mențin totuși un echilibru. Nici pentru mine nu au venit toate de-a gata și cumva m-au călit așa pentru viață. Și nici nu vreau să o obișnuiesc să aibă totul așa, că în viața nu îți vin toate pe tavă, trebuie să muncești un pic pentru ele. Încerc să țin așa o balanță”, a dezvăluit Paula Chirilă, potrivit ciao.ro.

Cum o învață Paula Chirilă pe fiica sa să se chibzuiască

Din fericire pentru Paula Chirilă, fiica ei nu este excesiv de cheltuitoare și nu afectează bugetul familiei atunci când merge la mall. Totuși, actrița a implementat un sistem de muncă-recompensă: atunci când Carla își dorește ceva, Paula îi cere să finalizeze o sarcină specifică, astfel încât banii să nu vină ușor.

„Nu e foarte cheltuitoare așa, că am mai încercat-o. I-am mai dat așa sume mai mari de bani ca să își cumpere ce vrea, dacă are nevoie de mâncare la școală, dar îi chibzuiește bine, nu îi aruncă pe prostii. O mai sfătuiesc și eu, o învăț să facă un efort pentru ei, că banii nu o să curgă din cer. Nici la mine nu au curs. Nu sunt milionară, am și eu o limită.

O mai pun să facă niște lucruri, să fie așa un schimb echitabil. Învăț și eu să fiu părinte. Nu te naști învățat, nu îți dă nimeni un manual de utilizare, înveți pe parcurs. Principiile general de viață – bunul simț, creșterea frumoasă – i le-am implementat de când era mică și nu sare calul niciodată.

Are bun simț, e cuminte, e la locul ei, ne sfătuim. I-am spus: dacă e ceva, întotdeauna să vii la mine. La mine în principiu vei găsi răspunsurile alea bune, nimeni nu îți vrea mai mult binele decât mama, părinții îți vor binele”, a mai dezvăluit actrița, conform sursei citate.

