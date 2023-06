Paula Seling s-a reinventat după divorț. Anunțul făcut la doar un an după despărțirea de Radu Bucura

Paula Seling (44 de ani) și Radu Bucura (43 de ani) au divorțat după 17 ani de căsnicie. Vestea separării celor doi a șocat întreg showbizul românesc. Relația lor părea a fi una dintre cele mai frumoase, mai ales că cei doi colaborau chiar și pe plan profesional, Radu fiind managerul ei. Motivul pentru care cei doi au ajuns în acest punct nu a fost divulgat, cântăreața fiind rezervată în declarații. Acum, la un an de la pronunțarea divorțului, artista a ținut să facă un anunț important.

Paula Seling a depășit una dintre cele mai grele perioade din viața sa. După divorțul de Radu Bucura, artista s-a concentrat pe carieră, dar și pe creșterea micuței Elena, pe care a adoptat-o în urmă cu șase ani. Fetița i-a adus multă fericire și lumină în viață, iar Paula are grijă să fie o mamă cât mai bună. Pe lângă rolul de părinte, Paula s-a împărțit între concerte și lansări de noi piese. Activitatea profesională a fost una dintre prioritățile artistei, iar rezultatele se văd. Publicul îi este alături și îi apreciază fiecare efort pe care îl depune, pentru ca piesele sale să ajungă cât mai aproape de sufletul celor care o îndrăgesc.

Ce a transmis Paula Seling: „Cea mai puternică amintire”

Cântăreața este fericită să anunțe că după 23 de ani, vine în întâmpinarea publicului cu un remake la Noapte caldă, piesă pe care a lansat-o în anul 2000, iar acest lucru o face să se simtă recunoscătoare pentru că fanii îi apreciază munca și o apreciază de fiecare dată.

„Noapte caldă este una dintre piesele mele norocoase. Din anul 2000, când am lansat-o pe albumul „Știi ce înseamnă (Să fii fericit)”, până în 2023, am cântat-o pe nenumărate scene, cu orchestre renumite, valoroase. Cea mai puternică amintire cu această piesă este de la Cerbul de Aur, în 2002, când am construit întregul meu moment în jurul acestei piese, scriind o parte pianistică demonstrativă, inspirată din muzica cultă. Arc peste timp, după atâția ani, când a fost cântată de diferite formule și voci, am decis să îi încredințez orchestrația lui Alexandru Gorgos, care a adunat o mână de oameni talentați ce au înregistrat fiecare instrument live împreună cu Angry Band. Am filmat videoclipul ca o petrecere între prieteni, iar restaurantul „Gray goose” ne-a primit cu brațele deschise până dimineața, cât timp au durat filmările”, a declarat Paula Seling, notează Radar de Media.

