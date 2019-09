Pe ce cheltuiește croitoreasa de la Românii au Talent premiul de 120.000 de euro de la Pro TV

Ana Maria Pantaze, tânăra care a cucerit publicul cu vocea sa la “Românii au talent” și a câștigat premiul cel mare, de 120.000 de euro, cântă în continuare în clubul de karaoke. Acum însă, Ana este vedeta localului, pe site fiind numeroase imagini cu ea.

În ceea ce privește premiul, Ana Maria nu s-a decis ce va face cu el, însă ar vrea să investească în muzică și restul intenționează să-i doneze unei campanii umanitare. „Mi-aş dori să-mi înfiinţez o trupă și să fac în continuare karaoke pentru fun. O să fie ceva nou pentru mine, experienţe noi. Ştiu că este foarte greu, dar trebuie să încerci.

Momentan nu am niciun plan cu marele premiu. Încă nu m-am gandit ce voi face cu el, dar cred că majoritatea care au bani vor un apartament. Vreau să investesc şi în muzică şi de restul poate o campanie să strângem nişte bani să ajutăm pe cineva, un copil sau cineva care are nevoie de bani“, a spus Ana Maria Pantaze.

La mai bine de 10 ore de când a câștigat finala show-ului de talente de la Pro TV și a transmis primul mesaj: “Sunt încă în stare de șoc, vă mulțumesc din tot sufletul meu pt susținere si aprecieri!”, Ana Maria Pantaze a mai așternut pe Internet câteva cuvinte emoționante.

Putere! Asta am simțit aseară (n.r.: vineri, 31 mai). Și am simțit-o prin toți porii. V-am simțit pe toti alături de mine și asta m-a ajutat să fiu prezentă și să dau totul. Am simțit că este responsabilitatea mea să nu vă dezamăgesc, că este responsabilitatea mea să vă reprezint pe voi și trăirile voastre. Mă înclin de milioane de ori și vă mulțumesc de tot atâtea ori” este mesajul scris de Ana Maria Pantaze astăzi, în jurul prânzului, pe pagina sa oficială de Facebook.